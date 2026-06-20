炎夏提不起勁、皮膚搔癢？中醫曝農曆五月如「毒月」 藥浴可改善症狀

端午連假除吃粽子、滑龍舟等民眾熟知的習俗外，農曆五月也被古人認為陽氣最盛，同時也是濕熱、蟲毒、疫癘容易滋生時節，將5月稱為「毒月」。中醫師指出，我國氣候潮濕，加上初夏氣溫升高，端午前後民眾容易出現頭昏倦怠、食慾變差、睡眠品質下降、情緒煩躁等病症，古人傳統上會藉由「蘭湯沐浴」減少沈重感及疲倦感，民眾也可利用藥浴，促進循環、舒緩疲勞。

中醫師劉宗昇指出，古人會在端午前後採集艾草、蘭草、石菖蒲等芳香植物，煎煮成湯沐浴，希望藉由草木芳香之氣「避邪祛穢」，減少疾病發生，因此，端午節在古代也被稱為「浴蘭節」，這種「香草沐浴」習俗，已延續約2千年以上，而從現代角度來看，為結合氣候、環境衛生及預防醫學概念的民俗智慧，接近中醫「治未病」精神。

中醫觀念中，端午前後正值「濕熱當令」。劉宗昇指出，台灣氣候潮濕，加上初夏氣溫升高，人體容易出現頭昏倦怠、食慾變差、腸胃脹悶、皮膚搔癢、睡眠品質下降、情緒煩躁等等狀，這是「暑濕困脾」、「濕熱鬱表」的表現，而端午蘭湯的核心概念，就是利用芳香藥材的氣味與藥性，達到「芳香化濕、辟穢解毒」的效果。

用於「蘭湯沐浴」的艾草、佩蘭、石菖蒲多屬辛香走竄之品，中醫認為「芳香能化濕」，這類藥材能幫助人體氣機流通，減少濕氣鬱滯造成的沉重感與疲倦感。劉宗昇指出，夏天許多人容易出現明明沒做什麼卻很累、睡醒還是昏沈、沒胃口、身體黏膩感重等，這與中醫「濕困中焦」有關，熱藥浴可幫助促進循環、放鬆肌肉、舒緩疲勞，芳香藥材本身有助經絡氣血流通。

劉宗昇指出，端午前後常見民眾反應皮膚濕熱，身上出現汗疹、痱子、濕疹、毛囊炎，或蚊蟲叮咬後搔癢等情況，中醫的艾葉、金銀花、野菊花等藥材，具有一定的清熱、止癢與抑菌效果，也可被拿來作為沐浴用途，端午節最常見的「艾草」，以現代角度來看，成分中的桉油精、黃酮類等成分，具有抗菌、抗發炎、止癢、改善局部循環，可幫助紓解不適症狀。

民眾可在家製作「藥浴包」，基礎被方為艾草20公克、石菖蒲10至15公克、佩蘭10公克，若體質偏濕熱，除上述材料外，可再加入金銀花10g、野菊花少許、薄荷少許、桑葉少許，將藥材沖洗乾淨後，裝入紗布袋中，以大火煮滾後轉小火煮15至30分鐘，香氣明顯後將藥汁倒在浴缸或泡腳桶中，並加入適量溫水調整溫度，不過，孕婦、有慢性病史、皮膚嚴重缺損等病人，應是先諮詢中醫師。