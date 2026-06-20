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乳癌是情緒病？「癌型人格」掀熱議 專家：情緒非元凶但會增風險

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
乳癌罹病人數居高不下，長年位居十大女性癌症之首。示意圖／AI生成
乳癌罹病人數居高不下，長年位居十大女性癌症之首。示意圖／AI生成

乳癌罹病人數居高不下，長年位居十大女性癌症之首，近期社群媒體激烈討論「乳癌」與「情緒」之間的關係，不少乳癌病友稱，自己不菸不酒、不熬夜，但罹患乳癌，與其他病友交流後，發現都有「癌型人格」，如長期壓抑情緒、害怕衝突、易迎合他人等；乳癌防治基金會董事長張金堅表示，目前無任何明確證據顯示，情緒壓力會直接造成癌症，但從臨床觀察，情緒壓力確實可能是罹癌的幫兇之一。

社群媒體Threads的趨勢話題中，出現「乳癌是情緒病」的關鍵字。有網友分享，國外學者曾提出A、B、C、D等四類性格，其中「C型人格」被視為是「癌型人格」，C型人格的特性是壓抑隱忍型，平時過度壓抑負面情緒、害怕衝突、迎合他人、追求完美、情緒起伏大等。

該話題引起不少網友共鳴，指出身旁的親友，平時作息正常，飲食也比任何人都健康，某次健康檢查就發現「乳癌」，而他自我檢測人格特質，與C型人格完全符合，呼籲網友們，情緒如果不健康，也可能會罹患癌症。

乳癌防治基金會董事長張金堅說，目前沒有任何研究能證實，情緒壓力與罹患癌症之間的關聯。臨床探討癌症的成因，多是朝著生物特性、環境、生活習慣等三方面探討。生物特性即基因、遺傳因素，目前已知若有家族史，或帶有BRCA基因，罹患乳癌的機率就會提升。

環境因素則像是空汙、飲水品質及環境荷爾蒙暴露等。今年初，中研院院士陳建仁與其團隊發表追蹤20年的研究，證實塑化劑的暴露、體內代謝不良與初經早於14歲等三項因素，會大幅增加罹患乳癌風險大。另外，近年也有研究指出，空汙中的PM2.5不只與肺癌相關，也可能透過慢性發炎反應，提高其他癌症風險。

而網友討論的乳癌是不是一種情緒病？張金堅說，乳癌的成因確實會與生活習慣有關，包含飲食、運動、睡眠與壓力管理，但目前並沒有明確證據顯示，情緒會直接引發癌症，但是長期處於情緒壓力之下，一定會讓身體產生負面影響，雖然不能說是「直接原因」，但也可能是幫兇之一。

張金堅解釋，人如果長期處於高壓、焦慮或憂鬱狀態，會可能讓體內壓力荷爾蒙長期處於高水平狀態，確實會影響到身體的免疫功能，增加全身慢性發炎的機率。

張金堅說，不過，相較於情緒壓力，醫學界近年更重視「肥胖」為罹癌的高風險因子，肥胖已被視為新興致癌因素，世界衛生組織已證實至少有13種癌症與肥胖相關。

他建議，若想降低乳癌風險，可從生活型態醫學六大方向著手，逐步改善生活型態與健康飲食，才有助於遠離癌症。

1. 均衡飲食

2. 規律運動

3. 做好情緒與壓力管理

4. 優質且充足的睡眠

5. 減少接觸環境荷爾蒙、空汙、農藥與重金屬等危害物質

6. 建立良好的社會連結，與家人、朋友、同事維持正向互動

乳癌防治基金會董事長張金堅指出，目前沒有明確證據顯示情緒會直接造成癌症，但長期壓力與負面情緒可能影響健康，成為疾病發展的助長因素之一。本報資料照片
乳癌防治基金會董事長張金堅指出，目前沒有明確證據顯示情緒會直接造成癌症，但長期壓力與負面情緒可能影響健康，成為疾病發展的助長因素之一。本報資料照片

乳癌 癌症 Threads

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