燒番薯！颱風來襲前高溫飆36度 米拉克路徑曝「下周這時間」最接近台灣

颱風來前，天氣一天比一天熱，氣象署今日針對全台七縣市亮起高溫燈號，大台北地區黃燈，彰化、雲林、台南、屏東及花蓮橙色燈號。不過凌晨生成的颱風米克拉持續朝台灣前進，氣象署預估最快下周一會轉為中台、周四、五靠台灣最近，但路線仍有不確定性。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，一直到下周三前，由於太平洋高壓持續影響，台灣各地都是晴到多雲、高溫炎熱的穩定天氣，各地高溫來到32度至36度間，相當驚人，尤其是中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷及各地河谷、丘陵等近山區處，溫度還會再更高。山區有零星午後雷陣雨，但雨量不多、範圍也小。

全台變成燒蕃薯，預報紅通通一片，不少地區有36度以上局部高溫出現機率，氣象署提醒民眾要多加留意。

鄭傑仁說，米拉克今日凌晨生成，目前仍在台灣東南東方遙遠的海面上，未來將持續朝西北西，也就是台灣的方向移動。由於周邊海溫高、不利因素少，氣象署預估最快下周一就會升級中颱。北轉關鍵期落在周二、周三，端視太平洋高壓強弱，若較強北轉時間就會延後、對台影響就會增加。

鄭傑仁指出，颱風目前預報路徑會從台灣東方海面北上，往琉球群島。最接近台灣的時間點落在下周四、五，整體風向因而改吹西南風，為各地帶來一些雨勢，高溫也因此下降到31度至34度，但整體感受仍偏悶熱。下周六颱風隨然已經遠離，但台灣位於高壓邊緣，水氣多、容易發展午後雷陣雨。

鄭傑仁表示，目前預報來看，颱風距離台灣也大約有300公里至400公里，再加上大氣環境改變，不利其生存，強度與暴風半徑都可能進一步削弱。所以不一定會發佈海警，但也不排除有這可能。不過下周二開始，基隆北海岸、東半部包含綠島及蘭嶼、恆春半島沿海就會有長浪出現。

氣象署預報員鄭傑仁說，米拉克今日凌晨生成，目前仍在台灣東南東方遙遠的海面上，未來將持續朝西北西，也就是台灣的方向移動。圖／取自氣象署官網

下周三前台灣熱成烤蕃薯。圖／中央氣象署提供