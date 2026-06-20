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沿電扶梯亂竄？高捷左營站傳老鼠逛大街 公司出手了

中央社／ 高雄20日電
有民眾在高捷左營站拍到老鼠出沒，影片中有一隻老鼠沿著電扶梯竄行；高雄捷運公司20日派員清消並加強環境巡查。（高捷提供）中央社
有民眾在高捷左營站拍到老鼠出沒，影片中有一隻老鼠沿著電扶梯竄行；高雄捷運公司20日派員清消並加強環境巡查。（高捷提供）中央社

有民眾在高捷左營站拍到老鼠出沒，影片中一隻老鼠沿著電扶梯竄行；高捷公司表示，拍攝地點為站內穿堂層公共通道、通往高鐵方向地面層出口的電扶梯，已立即清消並加強巡查。

有民眾上傳一段影片至社群平台Threads，影片中有一隻老鼠沿著電扶梯扶手旁快速竄行，引發網友熱議，不少民眾擔憂車站環境衛生與公共安全。

高雄捷運公司今天表示，由於影片未標示明確拍攝時間，無法確認事件發生時間，但今天站方接獲訊息後隨即派員至現場巡查，當下已未發現老鼠蹤跡，並立即安排全面清潔與消毒，並加強周邊巡檢，避免類似情況再次發生。

高捷說明，捷運站付費區內明文禁止飲食，垃圾桶也採加蓋設計，以減少蚊蟲及鼠類孳生；但影片中區域屬於捷運與其他商業空間交會處，周邊設有餐飲與休憩空間，人流與飲食活動較頻繁，老鼠來源較為複雜，無法排除來自鄰近營業場所或公共區域。

高捷表示，除持續強化左營站自身環境巡查、清潔消毒及垃圾管理，也將通知鄰近空間使用業者共同加強清消作業與廢棄物管理，從源頭降低鼠害風險。

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