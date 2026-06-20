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韓商進口台灣芒果近10年 盛讚顏色漂亮、水分多

中央社／ 首爾20日專電

台灣愛文芒果深受世界喜愛，韓國也不例外。韓國進口商代表金廷訓已進口台灣芒果近10年，他表示，台灣芒果的顏色、水分是最大特點，加上網購盛行，今年更是得到許多正面評價。

韓國政府日前宣布延長台灣香蕉、鳳梨及芒果等水果5%優惠關稅，降低台灣水果外銷韓國的貿易成本，延長實施期限至8月15日。台灣農業部表示，正值台灣芒果盛產季節，這次成功爭取韓國維持5%的進口關稅優惠，對台灣農民與業者進行海外高端市場布局，提供一劑強心針。

台灣芒果近期首度進軍法國市場，不過台灣芒果進入韓國市場已經許久，與泰國、巴西生產的芒果分庭抗禮。進入盛產季，就能看到百貨公司超市擺上紅彤彤的愛文芒果，日前在韓國現代百貨、E-MART部分分店還舉辦試吃活動，吸引眾多人潮。

韓國進口商「阿羅伊國際」（아로이인터내셔널）代表金廷訓接受中央社記者訪問表示，近10年前左右，他因為非常偶然的契機，跟台灣出口商取得聯繫。「那時親自去了一趟台灣，跟我們的出口商碰面。就想說『反正泰國芒果也正在做了，台灣的也來試試看吧』。」

談到台灣芒果最大特點，金廷訓表示，台灣愛文芒果是同種類中最漂亮的、水分也很多。「台灣人對愛文芒果的要求，好像對紅色的標準很高，例如紅色部分如果不到整顆的大約75%或80%的話，他們似乎就認為不是用來出口的。」

除了實體通路，金廷訓指出，現在透過網路購買台灣愛文芒果的比例正在提高。「如果說剛開始進口時，市場實體通路占了80%的話，現在網路購物已經成長到50%以上了。」

金廷訓提到，特別是今年，台灣愛文芒果在市場上反應良好。「大家都回饋說很甜、很香，得到很多不錯的評價。」

不過，金廷訓點出一個比較遺憾的地方。他表示，韓國人買水果最大量的時機點是農曆過年及中秋節，但台灣愛文芒果產季剛好錯開。

他笑說：「如果能碰上那個檔期的話，現在的出貨量大概會多出10倍吧？」雖然無法碰上連假檔期，不過，愛文芒果現在也已成為在韓台灣人送禮的好選擇。

南韓 芒果

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