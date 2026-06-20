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肥胖增罹乳癌風險 「控肉」新寵瘦瘦針神助攻？減重逆轉待驗證

中央社／ 台北20日電
專家提醒肥胖與乳癌關聯明確，減重可逆轉乳癌風險，但瘦瘦針是否能成神助攻，尚缺乏足夠資料佐證。示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
專家提醒肥胖與乳癌關聯明確，減重可逆轉乳癌風險，但瘦瘦針是否能成神助攻，尚缺乏足夠資料佐證。示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

最新國際研究證實，身體質量指數（BMI）每增加5，19種癌症罹患風險會上升，專家提醒肥胖乳癌關聯明確，減重可逆轉乳癌風險，但瘦瘦針是否能成神助攻，尚缺乏足夠資料佐證。

美國與英國的研究團隊於今年6月15日，在國際期刊自然代謝（Nature Metabolism）發表一篇研究，研究結果指出，身體質量指數（BMI）異常者每增加5，與19種癌症罹患風險上升，及3種癌症罹患風險下降有關，而不同癌別與肥胖的相關性，有地區或性別的差異。

這篇研究主要探討肥胖與癌症風險的關聯，一共回顧並統合分析226篇研究。採用的資料範疇涵蓋23個國家、近152萬個新發癌症個案，全面探討肥胖與25種癌症風險之間的關聯，其中台灣的乳癌篩檢計畫資料也包含在內。

台灣科技媒體中心（SMC）近日邀請專家提供觀點，說明研究發現與限制，並發布新聞稿。台北慈濟醫院研究部共同實驗室主任蔡國旺直接點名「乳癌」，他說，肥胖會明顯增加停經後女性罹患乳癌的風險。

值得注意的是，亞洲女性受到的影響可能比歐美族群更大。蔡國旺進一步解釋，主要原因是肥胖會增加體內雌激素濃度，並引發慢性發炎與代謝失衡，進而促進乳癌形成。因此，控制體重不僅有助於維持健康，也可能降低乳癌發生的機會。

除了肥胖程度之外，肥胖持續時間同樣是影響乳癌風險的重要因素。蔡國旺引用他的研究團隊近年利用大型資料庫進一步探討肥胖與乳癌的關係，研究顯示，肥胖維持時間越長，乳癌發生風險越高。

蔡國旺進一步分析研究顯示，對於重度肥胖患者而言，若能及時接受縮胃手術介入，不僅能有效減重，也可顯著降低後續乳癌發生率。這個研究結果支持肥胖並非單純的風險標記，而可能是真正可逆，甚至可介入改善的乳癌危險因子。

近年GLP-1受體促效劑，也就是俗稱的「瘦瘦針」，成為了全球「控肉」新寵兒，如此重要的肥胖治療工具，是否有望成為降低乳癌及其他肥胖相關癌症的發生的利器，備受關注。蔡國旺認為，由於上市時間仍相對較短，目前尚缺乏足夠長期追蹤資料來直接證實其對乳癌發生率的影響。

蔡國旺說，瘦瘦針已有大量研究證實對減重、糖尿病控制及心血管疾病預防具有顯著效果。據肥胖與乳癌風險流行病學證據，及減重介入研究結果推測，無論透過藥物、手術或生活型態調整達到長期且穩定的體重控制，理論上應有助降低乳癌及其他肥胖相關癌症的發生。

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