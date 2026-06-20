失智老人不記得日期卻記得端午習俗 專家：節慶文化助參與照護活動

國內失智民眾不斷增加，近期為端午連假，聖若瑟老人養護中心處長王寶英指出，第一線照顧現場觀察，許多失智長者雖無法記得當下日期、剛發生的事，對端午等兒時節慶、家庭記憶及人生重要經歷卻有深刻印象，因此在日常照顧中，重視節慶文化、生活經驗與認知促進活動融入照護服務，可透過節慶等熟悉的人、事、物喚起長輩參與照護活動動機。

耕莘醫院神經內科主治醫師葉炳強表示，失智症照護除了藥物治療外，非藥物治療同樣扮演關鍵角色，從整合照護觀點來看，藥物治療、照顧支持與活動介入三者缺一不可，其中活動介入與照顧措施更是維持失智者功能與生活品質的重要基礎，近年研究顯示，規律參與認知刺激、社會互動、音樂活動及懷舊治療等非藥物介入，有助改善失智者認知功能、情緒狀態及生活品質。

王寶英指出，照顧失智長者最重要的不只是維持身體健康，更是協助他們保有與外界的連結，從實務經驗來看，當長輩有機會參與活動、分享故事、與他人互動時，往往會展現較佳的情緒狀態與表達能力，尤其是有幼童參與的「代間活動」，經常能看見原本沉默寡言的長輩主動微笑、聊天甚至牽起孩子的手，這些互動對長者而言，都是非常珍貴的情感支持。

世界衛生組織（WHO）將社會參與、認知刺激及身體活動列為延緩失智退化的重要策略。葉柄強說，研究發現，持續參與有意義的社交活動，可降低失智長者憂鬱、焦慮及精神行為症狀發生率約20%至30%，並有助維持日常功能與溝通能力，端午節相關習俗與生活經驗多深植於長者的長期記憶中，失智長者雖然短期記憶逐漸退化，但早年的生活與情感記憶往往仍被保留。

葉柄強說，透過包香包、節慶歌謠、文化分享及懷舊對話等活動，可喚起過往記憶與生命經驗，協助長者重新連結時間、季節與生活脈絡，達到現實導向訓練的效果，若能讓孩子與長輩一起活動，透過「跨世代互動」，更能帶來豐富的情感刺激，孩子純真的笑容與真誠陪伴，能激發長者情緒反應與社交動機，提升社會參與感與人際連結，對失智症照護具有正向助益。

天主教失智老人基金會日前與聖若瑟失智老人養護中心舉辦「端午傳愛．祖孫共融」端午節活動，邀請萬大國小附設幼兒園師生與中心失智長輩同樂，透過節慶活動結合現實導向訓練、懷舊治療及代間互動，陪伴長者重溫端午記憶，營造溫馨歡樂的節慶氛圍。