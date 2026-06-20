人孔蓋太滑不平 公路局修法不符規定最高罰15萬按次累罰

道路的隱形殺手人孔蓋，每到下雨天就容易造成騎士打滑受傷，公路局2019年曾調高人孔蓋抗滑標準，如今再度修法明定，強制規定人孔蓋與路面的「平整度」及「抗滑係數」，不符規定者最高得吃上15萬元罰鍰。

人孔蓋打滑事故時有所聞，雖然目前沒有國賠案件與此相關，但梅雨季後緊接颱風季，就怕雨勢一來、人孔蓋變馬路滑水道，公路局依據去年修正「公路法」第72條，預告增訂「公路用地使用規則」第14條之1，規範未下地人孔蓋。

人孔蓋為鑄鐵材質，抗滑能力較差，公路局曾於2019年6月調高人孔蓋抗滑標準，針對既有未下地人孔蓋設定3年、新設人孔蓋3個月緩衝期。新法再度針對「平整度」、「抗滑係數」及「下地原則」做規範。

新法明定人孔蓋原則上應下地，但另考量救災與設施維運需求例外。通盤性要求全國所有未下地人孔蓋每年應辦理平整度檢測，以3公尺直規檢測單點高低差不得超過正負0.6公分、防滑基準應達50BPN。修復平整度或人孔蓋抗滑值未符合基準者，屆期未改善者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，若仍未於期限內改善，按次處罰之。

公路局表示，轄下人孔蓋數量約25萬7318個，其中未下地數量約1萬564個，包含部分因救災或特殊需求免於下地者。新法預估公告14日進行預告，並持續搜集不同意見，再循法治作業程序發布施行，上路時間不定。