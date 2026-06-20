米克拉這條路徑機率最高 粉專：之後還可能有新的颱風冒出來

米克拉颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，在高氣壓導引下，颱風未來北轉的大方向幾乎確定，只差在具體的北轉點會離台灣陸地多近，路徑圖上的誤差範圍內，都是有可能的，也許只是擦肩而過。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，好消息是，目前機率最高的就是路徑潛勢圖上有一段安全距離的北上路線，這樣走的話，頂多就北部、東部下一點雨，不過6月底要去沖繩或日本的民眾，可能又要多注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，米克拉颱風過後，還可能有新的颱風冒出來，詳細狀況再觀察，但基本上可以宣布2026颱風季開始。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。