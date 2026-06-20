停駛5年終於回來了！集集線25日復活首推石虎萌票 商家喊：春天到了

歷經近五年分段停駛與修復，台鐵集集線將於6月25日恢復全線通車，列車再度駛抵終點車埕站。台鐵將同步推出Q版石虎紀念車票及限量通車紀念禮包慶祝，不少沿線居民與商家期待，這條重要觀光鐵道重新啟動後，能為地方帶回人潮與商機，迎接暑假旅遊旺季。

集集支線於2021年8月因豪雨造成邊坡坍滑及隧道、軌道受損，濁水至車埕區間被迫停駛，後續又配合前瞻基礎建設計畫辦理隧道擴孔及基礎設施改善工程，停駛範圍一度擴大，修復工程歷時近五年。

施工團隊克服山區複雜地質及工程挑戰，今年1月5日率先恢復二水至集集區間通車，最後一段濁水至車埕區間也完成修復，6月25日恢復全線營運，重新串聯彰化二水與南投車埕。

「火車不來，人潮就散了。」集集鎮有電動腳踏車出租業者表示，過去集集線是地方重要觀光命脈，停駛期間遊客明顯減少，生意受到不小衝擊，只能咬牙苦撐，期待全線復駛後，能帶動暑假旅遊人潮，讓商圈恢復往日活力。

南投縣政府指出，集集支線不僅是居民交通動脈，也是推動低碳旅遊的重要路線，恢復全線營運後，可望串聯集集、水里及車埕等特色景點，進一步帶動地方創生與觀光發展，提升山城旅遊吸引力。

為迎接全線復駛，台鐵同步推出以台灣特有種石虎為主角設計的「Q版石虎紀念車票」，融合沿線特色景點，共有二水、集集、水里、車埕4款圖樣。旅客購買起訖站包含上述車站的限定區間車票，即可獲得對應款式，兼具乘車與收藏價值。

台鐵也推出限量通車紀念禮包，內容包含專開列車紀念票、集集線一日周遊券、專屬紀念資料夾及特製電子票證，希望吸引鐵道迷收藏。地方公所與旅遊業者也盼藉由鐵路恢復全線營運，結合在地農產、文化體驗及自行車旅遊，重新擦亮集集線的觀光品牌。

台鐵同步推出限量通車紀念禮包，內含紀念票、一日周遊券及電子票證等紀念商品。圖／台鐵公司提供

台鐵推出集集支線Q版石虎紀念車票，共有二水、集集、水里、車埕4款圖樣，吸引鐵道迷收藏。圖／台鐵公司提供