米克拉颱風下周四最接近台灣 不排除路徑更偏西 氣象署憂影響變大

西北太平洋2026年第7號颱風米克拉形成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，輕颱米克拉本周末距離台灣還很遠，不過，下周將於台灣以東海面北轉，留意路徑變化。

氣象署說，米克拉颱風下周一前受到太平洋高壓導引，將以西北西的方向接近菲律賓東北方海面，這段時間環境條件有利颱風發展，因此變成中度颱風的機率相當高，半徑也會稍微擴大。

但下周二開始，太平洋高壓勢力減弱，颱風有北轉的趨勢，氣象署表示，隨後颱風將經由台灣以東的海面北上，預計下周四最為接近台灣。

氣象署表示，雖然以目前的路徑來看，颱風的雲系對台灣影響較有限，但路徑預報有相當的不確定性，仍不排除颱風有採取較偏西的路徑北上的機率，這樣對台灣及鄰近海域的影響就會變大。下周要多留意颱風的最新消息。

無論颱風如何走，氣象署表示，下周二起，東半部、恆春半島將有長浪出現，浪高達2至3公尺，海邊活動要特別注意。颱風北上之後，台灣附近改吹起西南風，下周四之後南部地區天氣轉為不穩定，其他地區也會有局部午後雷陣雨出現。