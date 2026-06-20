米克拉颱風恐威脅台灣？粉專指路徑變化關鍵在它 下周二是重要觀察期

今年第7號颱風米克拉今天凌晨2時生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，輕颱米克拉目前位於台灣東南東方1980公里的海面上，從各國最新官方預測路徑來看，未來3至5天將沿著太平洋高壓西側邊緣北上，但轉向時間及位置仍有差異。󠀠

路徑評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本、韓國及中國預報較接近，認為颱風轉向時間較晚，接近台灣東部海域。美國則認為轉向時間較早，預測則相對偏東。台灣及香港預報路徑介於兩者之間。󠀠

由於目前仍處於颱風發展初期，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，路徑差異主要來自未來太平洋高壓後其勢力變化，而這也將決定颱風何時北轉，以及是否影響台灣，或多靠近台灣的關鍵，下周二、下周三將是重要觀察期。󠀠

強度方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在颱風西行的過程中會逐漸增強，有機會成為中度颱風，但北上後逐漸進入到發展環境較差的區域，強度將會逐漸減弱。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，就目前資料來看，米克拉颱風靠近台灣的機率仍然偏低，現階段暫時可以放心。不過，由於預報仍持續調整中，後續路徑尚未完全底定，仍無法完全排除靠近台灣的可能性。在路徑趨勢明朗之前，若下周有安排戶外活動、旅遊或海邊行程，建議持續留意颱風動態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。