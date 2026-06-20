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台南假日輕急症中心分流近5成急症成效六都第一 可望增設第二據點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區永川醫院「輕急症中心」試辦成績良好。圖／取自台南市衛生局粉專
台南市中西區永川醫院「輕急症中心」試辦成績良好。圖／取自台南市衛生局粉專

為了避免醫學中心的壅塞，健保署去年11月推動假日輕急症中心(UCC)，台南市中西區永川醫院試辦成果非常好，有效紓解醫學中心急診壓力，市議員陳秋萍在市議會質詢時肯定市府推動成果，同時建議衛生局積極爭取在永康區增設第二處據點，讓醫療資源分布更均衡，進一步提升急症分流效益。

台南市衛生局長李翠鳳表示，UCC政策主要是希望在假日、尤其是周日時段，讓民眾在急症但非重症的情況下，能獲得適當醫療照護，不必全部湧入大型醫學中心急診，有效紓解急診壅塞情形。透過與地區醫院合作，讓急症患者可就近接受治療，將真正重症患者留給醫學中心照護。

陳秋萍指出，台南自去年11月開始試辦UCC，感謝衛生局長李翠鳳及團隊積極推動，成功媒合中西區永川醫院成立全市首座UCC據點。目前六都皆已推動UCC，但台南僅設置一處據點，卻創下六都最佳成績。

陳秋萍說，台南UCC已成功分流約四成以上急症患者，接近五成的急症病患不需再前往醫學中心急診，大幅減輕教學醫院急診量能。台南的分流成效甚至超越其他五都，其他五都加總的成果與台南相近，因此獲得中央高度肯定，也因此再核定台南新增第二處UCC試辦資格。

針對第二處據點規畫，李翠鳳表示，目前申請中的第二案屬於婦幼醫療機構，主要是配合中央政策，希望未來UCC服務對象除了成人急症外，也能擴及孕產婦及兒童。不過，由於中央近期調整整體政策方向，仍持續評估未來UCC設置模式，因此相關規劃尚待中央確認。

陳秋萍表示，永康區人口眾多，醫療需求相當高，希望衛生局積極媒合醫療院所，在永康設置UCC據點。她指出，目前UCC主要集中於中西區及北區，溪北及永康等人口密集區域仍缺乏相關服務，醫療資源應更加均衡配置。

市長黃偉哲表示，市府會持續努力爭取更多資源，讓UCC據點逐步擴展，提供更多市民便利的急症醫療服務。

陳秋萍表示，台南UCC試辦成果已是全台第一，這不僅是衛生局團隊努力的成果，也是台南市的榮耀，希望市府持續精進，讓好的醫療政策做到更好，造福更多市民。

台南 醫學中心 健保署

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