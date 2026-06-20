賴總統每月5千成長津貼 教團憂未來排擠更迫切或常態教育預算

賴清德總統釋出每月五千元的成長津貼等，在出生率全國最低的基隆市，國民黨、民進黨市長參選人都樂見中央重視少子化問題，市長謝國樑說，全國性的福利政策應有穩定財源規畫，憂心地方未來承擔財務壓力；議長童子瑋則說，中央完整政策照顧下一代，刺激家長敢生。但台灣家長教育聯盟理事長王醒之擔憂，這筆龐大的經常性支出，未來恐將嚴重排擠其他更為迫切或常態的教育預算。

王醒之表示，對年輕世代而言，少子女化危機往往能濃縮成一句無奈的心聲：「不生最省」。而根據調查，高達八成以上民眾認同「低薪」與「高房價」是抹殺婚、育意願的元凶。年輕人長期面對生活成本高昂的雙重夾擊，才是壓垮生育意願的核心關鍵。相比之下，每月5千元的「0到18歲成長津貼」宛如杯水車薪，恐怕無法解除青年世代「不敢生」的集體焦慮。

王醒之指出，一如之前各縣市學校午餐免費的風潮，「撒鈔票換選票」似乎已成為政權競逐中常態化的選舉工具，短效但影響卻很深遠，因為現金津貼是一條「一旦開始發放，就永遠沒有回頭路」的單行道，面對國家長期發展，必須建立並堅守財政紀律。這筆龐大的經常性支出，未來恐將嚴重排擠其他更為迫切或常態的教育預算。

王醒之呼籲，相較於大撒幣，真正能回應少子女化問題的方式應該是提供友善育兒環境的公共服務，例如普及且費用可負擔的托育服務、延長托育服務時間、提供家長「喘息服務」（如臨時托育等）等，才真正有助於提高生育意願。

謝國樑說，樂見中央重視少子化問題，全國性的福利政策仍應有穩定財源規畫，並與地方政府充分溝通，避免出現中央開政策、地方承擔財務壓力的情況。

謝國樑的幼兒政策把生育獎勵金增至3萬元、推動「好孕乘三」計畫等措施，實質減輕年輕家庭負擔，並推動精準托育服務，全市各區提供日間臨托，並開辦夜間臨托，因應不同型態家庭的照顧需求。在公共托育方面，市府加速布建量能，今年暑假新增兩處公托據點，持續提升服務可近性與量能；完成七區室內兒童樂園建置，完善兒少友善環境。

童子瑋則表示，中央政政把過去偏向單筆補助的做法，進一步往「公共支持式育兒」推進。孩子從孕育、出生到成長，國家在每個重要階段，都會為家長分擔更多責任。有中央政策和地方規畫一起配合，照顧下一代這件事就會更細膩完整，讓家長敢生，也能安心生，讓每一位願意為家庭努力的家長，生活能更加踏實和安心，選民都會支持。

童子瑋說，他推出的「生、托、養、學」四個面向育幼政策，其實也是一樣的理念。像是生育補助16萬元起跳，推動一國中學區一公托，提供每月1千元育兒消費券，還有國小、國中、高中新生入學禮金各1萬元，這些都是希望讓家長在不同階段，能得到更多來自政府的支援。

國民黨基隆市長參選人市長謝國樑說，全國性的福利政策應有穩定財源規畫，憂心地方未來承擔財務壓力。圖／基隆市政府提供

台灣家長教育聯盟理事長王醒之擔憂，這筆龐大的經常性支出，未來恐將嚴重排擠其他更為迫切或常態的教育預算。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋說，中央完整政策照顧下一代，刺激家長敢生。圖／童子瑋辦公室提供

國民黨基隆市長參選人市長謝國樑說，全國性的福利政策應有穩定財源規畫，憂心地方未來承擔財務壓力。記者游明煌／攝影