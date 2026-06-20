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改車控注意了 改排氣管未登記 近千人挨罰3600元
不少車主會幫愛車改裝排氣管，除了提升引勤排氣效率、減輕車重外，更帥氣的發動聲跟外型也是關鍵因素。但今年3月底起，改裝排氣管必須依法向監理機關辦理變更登記，否則最高可能吃上3600元罰鍰，甚至牌照恐被註銷。公路局統計，新法上路短短兩個月就已累計近千名車主遭開罰。
爲督促車主落實車輛變更登記，今年3月31日起「道路交通管理處罰條例」強制要求「非原型式排氣管」應通環境部噪音管制認證且符合改裝的車型使用，並至監理機關檢驗合格、辦理變更登記，檢驗未通過則需更換排氣管再行登記。
公路局提醒車主切莫心存僥倖，排氣管若未通過檢驗、完成登記，遭警察單位攔檢確認，將直接處以3600元罰鍰，且限期15日內自費驗車，檢驗費用200元。超過15日車主牌照將被吊扣，直至檢驗合格後發還，逾期2個月以上，註銷牌照。
公路局透露，新法涵蓋車色、變更車身等多元項目，舊系統未針對「排氣管」單獨建檔，故不確定修法前有多少車主違規。但從3月底新法上路至5月31日止，共有995件因未依規定申報異動登記而遭裁罰。
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