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明天「夏至」更酷熱！米克拉颱風下周接近台灣 氣象署不排除發海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
下周三之前，各地相對晴到多雲、高溫炎熱的穩定天氣，只有山區零星午後雷陣雨，留意防曬、補充水分。本報資料照片
下周三之前，各地相對晴到多雲、高溫炎熱的穩定天氣，只有山區零星午後雷陣雨，留意防曬、補充水分。本報資料照片

今天端午連假第二天，明天就是24節氣的夏至。中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，下周三之前，各地相對晴到多雲、高溫炎熱的穩定天氣，只有山區零星午後雷陣雨，留意防曬、補充水分。今天凌晨2時生成的米克拉颱風，要留意它的動向，預期下周四、下周五可能會最接近台灣，目前預估是從台灣東方海面北上。

目前天氣，鄭傑仁表示，受到太平洋高壓影響，今天台灣附近雲層明顯偏少，從日本南方海面延伸到華南都是太平洋高壓勢力範圍之內，相對而言雲量偏少，鋒面都在北邊活動。留意台灣東南東方向海面的米克拉颱風，今天凌晨2時形成，目前距離鵝鑾鼻東南東方2000公里的海面上，未來一段時間會往西北西移動。

鄭傑仁表示，米克拉颱風未來幾天內往西北西移動到菲律賓東北方海面一帶，由於環境有利於發展，所以未來時間有機會發展為中度颱風。到了下周二、下周三，當它移動到台灣東南方海面時，隨著太平洋高壓有稍微減弱的趨勢，因此它會順著太平洋高壓邊緣逐漸北轉。

颱風最接近台灣的時間點？鄭傑仁說，預期下周四、下周五最接近台灣，會從台灣東方海面北上。目前預報看起來會與台灣有一段距離，不過，預報上還是有不確定性，要留意颱風最新動向。

近期降雨趨勢，他說，下周三之前，各地是晴到多雲的穩定天氣，只有在山區中午過後有零星午後雷陣雨，量不多、也偏少一些。下周四、下周五隨著颱風到台灣東方海面，整個大環境風向逐漸轉為偏西南風；由於高壓減弱，進來的水氣量多一些，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區在中午過後也開始出現局部午後雷陣雨。

鄭傑仁表示，下周四、下周五的天氣，也和颱風距離台灣的遠近相關，如果近一點，對於台灣的降雨有不一樣的影響，遠一點的話也是有些影響。

高溫趨勢，鄭傑仁說，下周三之前，各地高溫普遍明顯偏高，高溫都在32至36度左右，尤其是在中南部近山區、大台北盆地、花東縱谷、各地河谷、丘陵近山區等地方，可能溫度會更高一些。下周四、下周五隨著太平洋高壓稍微減弱，再加上颱風從東邊海面北上的時候，雲量稍微多一些，環境風場也會有些改變，各地高溫稍微降到31至34度，感受上仍然悶熱，但相對而言高溫表現沒有像前面幾天明顯。

鄭傑仁表示，未來一段時間高溫炎熱的天氣，今天偏西南風環境之下，台東有局部焚風發生機率。下周三各地晴到多雲，山區有零星局部午後雨。下周四、下周五水氣變多，南部迎風面有些降雨，其他地方午後雷陣雨，整體的天氣型態仍視米克拉颱風距離台灣的遠近，以及它未來的動向。

他說，隨著米克拉颱風逐漸移動到台灣的東南方海面，從下周二開始，基隆北海岸、東半部地區包含蘭嶼、綠島，以及恆春半島的沿海，可能有長浪發生機率，海邊活動留意安全。

至於颱風距離台灣多近？鄭傑仁表示，從預報圖來看，米克拉颱風下周四、下周五經過台灣東方海面，依目前路徑來說，最接近台灣的距離還有300至400公里，如果在這樣的距離之下，依照颱風北上的時候，大氣環境變得稍微沒有這麼有利颱風發展，所以暴風圈可能會縮小一些，強度也可能會有些減弱。

是否可能發布海上陸上颱風警報？鄭傑仁說，目前看起來，不一定會發布到海上警報，但也不排除可能會發布。如果它靠近台灣近一點的話，各地降雨可能會多一些，就要看它北轉的角度而定。目前預報模式分歧，持續觀察。

鄭傑仁表示，颱風目前受到太平洋高壓影響，現在太平洋高壓偏強，從日本南方一直延伸到台灣，它未來一段時間朝向西北西的時候，是太平洋高壓比較偏強的時候。當它移動到台灣東南方海面的時候，這時高壓會稍微減弱，它也移動到高壓偏邊緣的位置，到時候要看整體太平洋高壓的強弱而定。

他說，如果太平洋高壓偏強，颱風會偏西一些再北轉；如果太平洋高壓偏弱，颱風可能北轉的速度或方向會遠離台灣，所以關鍵是太平洋高壓的強弱。目前只能說不排除會發布海上颱風警報。

米克拉颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
米克拉颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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