登機前鼻血狂流！他大鬧堅持「吃藥傷腎」 慘遭空服員拒載

出國旅遊雖然令人相當期待，但若身體出現異狀，千萬別勉強搭機。一名網友分享，自己是空服員，曾遇過一名男乘客在登機前狂流鼻血，測量血壓後數值更高達220／143，情況相當危急。儘管如此，對方仍堅持要搭機，甚至因遭拒絕登機當場暴怒，讓她相當傻眼。

這名網友在Dcard以「留著鼻血還對我吼：『我沒問題，你們不能拒絕我登機！』」為題，指出某次航班準備登機時，地勤突然前來詢問，有位旅客持續流鼻血，是否適合搭機？她前往查看後，發現該名男子不僅用手摀著鼻子止血，鮮血甚至已滴到登機證上，臉色也異常泛紅，看起來狀況不太對勁。

這名網友進一步說明，為了確認身體狀況，現場替男子測量血壓，結果數值高達220／143，她當場詢問對方是否有高血壓病史，以及是否攜帶相關藥物，沒想到對方表示有帶藥，但老婆說吃藥傷腎，要他別吃。考量飛行途中若發生意外，恐危及本人及其他乘客安全，最終拒絕讓他登機，並請地勤留下相關紀錄。

沒想到此舉竟讓該名男子瞬間情緒失控，不斷強調自己身體沒有問題，並揚言要向航空公司客訴、找主管理論。這名網友坦言，雖然能理解旅客行程受影響的不滿，但空服員最重要的職責之一，就是排除可能危及飛安的風險，確保所有乘客都能平安完成旅程。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「有看過堅持不吃藥，結果在國外發作，突然重症，家人跨海求援的⋯真的不要這樣搞耶，有藥不吃到底想怎樣」、「他大概覺得這樣在高空中掛了，離天堂比較近吧，可以少走幾步路」、「不懂覺得吃藥傷身是什麼意思，沒吃不是死更快嗎？」、「不吃藥，只是變成其他重症而已」、「出國應該要把藥吃好吃滿吧」。

除了身體不適會被拒絕搭機，機場免稅店購買伴手禮數量過多也可能遭拒。本站曾報導，一名女網友分享，近期從日本仙台搭機返台時，因攜帶物品過多，在登機口被要求重新整理行李，所有隨身攜帶物品都需一併計入手提行李件數與額度，才可前往登機。

對此，不少網友都表示、「這不是常識嗎？誰說過安檢就可以無限制亂買？那幹嘛還限制隨身行李重量？」、「航空公司都有規定隨身行李的限制」、「常識！還一堆人認為航空公司找麻煩」、「每一家航空都這樣，遵守規定就好」、「每家航空都差不多，前年搭飛機，斜背包跟手提行李只能擇一」、「去年搭飛機從北海道回來，帶一個頸枕、一個手提行李，還有後背包，航空公司說手提太多東西了」。