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明迎夏至！天氣酷熱小心中暑和冷氣病 中醫曝緩解方法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中暑需區分傳統中暑、冷氣病，可分別按壓曲池穴、風池穴緩解。圖／馬光中醫提供
中暑需區分傳統中暑、冷氣病，可分別按壓曲池穴、風池穴緩解。圖／馬光中醫提供

近期氣溫持續攀升，明天將迎來24節氣的夏至中醫師徐國畯說，夏至太陽直射北回歸線，為一年中陽氣最盛時期，高溫警報頻傳，中醫觀念中認為「高溫耗傷心氣、熱擾心神」，容易導致民眾精神倦怠、心悸、失眠、中暑等疾病，針對失眠問題臨床上會開立清心降火藥方，而中暑治療則需區分傳統中暑、冷氣病，可分別按壓曲池穴、風池穴緩解。

徐國畯說，根據美國心臟協會（AHA），環境溫度每上升攝氏1度，心血管疾病相關死亡率增加2.1%，呼應中醫經典「黃帝內經・素問」提到的「心主夏、心苦緩」觀念，夏至中醫養生原則是「養心清熱」，不僅要消暑，更需要留意心血管與神經系統穩定，最常見的夏季熱傷害，在中醫理論中分成「陽暑」與「陰暑」，調理分項也各有不同。

陽暑是指傳統中暑，民眾在長時間烈日曝曬下，導致體溫調節失衡，常見高熱、大汗、極度口渴及頭暈症狀，針對此類中暑，可用石膏、知母、甘草（炙）、粳米四味藥組成的「白虎湯」，以達「清熱瀉火」功能。

陰暑則是民眾常說的「冷氣病」，因高溫流汗時立刻進入冷氣房，引發血管劇烈收縮、體溫調節障礙，導致頭動、噁心嘔吐症狀，可用香薷、白扁豆、厚朴組成的「香薷飲」調理。

除了中暑，夏至的高溫也易引發「夏日睡眠障礙」，徐國畯說，中醫認為「熱擾心神」，當環境濕熱，人體心火亢盛，便會出現入睡困難、淺眠易醒，近期他收治1名35歲張先生，入夏後時常覺得煩躁口渴，晚上需躺1小時才能入眠，白天又很疲勞、呈舌尖紅，診斷為「心火亢盛」引起失眠。

徐國畯表示，緩解失眠穴位為手掌中心，握拳時中指尖所對凹陷處的「勞工穴」；按壓手肘橫紋外側端凹陷處的「曲池穴」能清熱防暑，也可緩解夏日皮膚問題如濕疹、蕁麻疹、青春痘；枕骨下方2條大筋外側凹陷處的「風池穴」，則是緩解陰暑導致頭痛、肩頸緊繃的關鍵穴位。

中醫建議的夏至保健茶飲為「西瓜翠衣蓮子茶」，作法是將西瓜白色果皮部分，即「翠衣」取下30克，加上蓮子30克，洗淨後放入鍋中，加入1公升清水，大火煮沸後轉小火煮20分鐘，取出湯之後放涼飲用，可依個人口味加入冰糖。

中醫 中暑 夏至

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