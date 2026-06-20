馬鈴薯無罪！20萬人研究揭「正確吃法」：可免糖尿病增高風險

《英國醫學期刊》一項研究追蹤逾20.5萬人近40年，結果發現每週食用3份炸薯條，罹患第2型糖尿病風險增加20%。相較之下，這兩種馬鈴薯料理則跟糖尿病風險無顯著關聯。



每次點速食，薯條加大是你的必備嗎？小心這口美味的代價可能是你暴走的血糖。根據權威醫學期刊《英國醫學期刊》（The BMJ）一項追蹤逾20.5萬人、長達近40年的研究指出，每週如果吃3份炸薯條，罹患第2型糖尿病的機率會飆升20%。然而，該研究也指出，非油炸的水煮、烘烤或馬鈴薯泥不會增加罹病風險。此外，用全穀物代替馬鈴薯可降低罹患糖尿病的風險，若以白米飯代替則會產生相反效果。

每週3份炸薯條，第2型糖尿病機率飆升20%

該研究分析1984年至2021年、三項大型長期研究中逾20.5萬名美國醫療從業人員的數據。研究初期，所有參與者均未患有糖尿病、心臟病或癌症。此後，他們每四年會填寫詳細的飲食問卷，讓研究人員得以長期追蹤他們的飲食習慣。

近40年的追蹤期間，共2萬2299名參與者罹患第2型糖尿病。扣除可能影響糖尿病風險的生活習慣及飲食因素後，研究人員發現，每週吃3份馬鈴薯，第2型糖尿病的發生率就會增加5%。

其中，關聯性最強的是炸薯條：每週吃三份，第2型糖尿病的罹病率就會增加20%。該研究提到的一份炸薯條的標準量是4至6盎司（約113公克至170公克），而麥當勞一份中薯重量約100至110公克，一份大薯約130至150公克。

別再誤會馬鈴薯！烹調方式是關鍵

相較之下，食用烤馬鈴薯、水煮馬鈴薯或馬鈴薯泥，則與第2型糖尿病的風險增加無顯著關聯。

馬鈴薯富含澱粉，升糖指數相對較高，容易導致血糖快速飆升。正因如此，過去的研究常將食用馬鈴薯與罹患第2型糖尿病的風險增加連結在一起。然而，研究人員指出，兩個重要因素經常被忽略：首先，馬鈴薯的烹飪方法多元。其次，馬鈴薯對健康的影響也取決於人們同時食用的其他食物。

澱粉替代大有學問

研究人員還發現，如果每週用全穀物代替3份馬鈴薯，第2型糖尿病的發生率可降低8%。如果以全穀物代替烤馬鈴薯、煮馬鈴薯或馬鈴薯泥，風險可降低4%。如果代替炸薯條，罹病率更大幅降低19%。

然而，如果把替代品換成白米飯，結果則截然不同。無論是用白米飯代替全部的馬鈴薯攝取量，或取代烤馬鈴薯、煮馬鈴薯或馬鈴薯泥，都會增加罹患第2型糖尿病的風險。

研究人員指出：「我們的研究結果強調，馬鈴薯攝入量與第2型糖尿病風險之間的關聯取決於用作替代品的具體食物。這也符合目前的膳食建議，亦即提倡將全穀物納入健康飲食，以預防第2型糖尿病。」

《英國醫學期刊》（The BMJ）來源：請參考此連結

（本文出自2026.06.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）