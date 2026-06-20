雷神誕生 米克拉颱風將增強為中颱 歐洲AI預報路徑距離台灣超近

今年編號第7號颱風米克拉今天凌晨2時形成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，米克拉（雷神）颱風誕生，由泰國命名，又稱雷神。今天凌晨2時的中心位置在關島西方670公里之處，距鵝鑾鼻東南東方2070公里，以每小時19轉22公里速度，向西北西進行，未來強度還會增加至中度颱風。

他說，路徑潛勢圖則顯示，下周二凌晨2時之前，米克拉颱風路徑穩定朝西北西方向移動。70%機率半徑150公里，但在72小時至96小時後，也就是下周三之後，70%機率半徑由150擴大至200、再擴大為360公里。同時，路徑也開始出現轉向，由西北西轉為西北，再轉為北北西。

根據歐洲模式（EC）以及歐洲的AI預報（AIFS）則顯示路徑的分歧，賈新興表示，主要仍在太平洋高壓駛流場預報的差異，過去校驗顯示，AIFS在超過4天後，對於颱風的大環境掌握度，明顯優於歐洲模式，持續追蹤它後續的預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。