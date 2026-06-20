端午連假晴朗酷熱 米克拉颱風下周恐影響台灣

今年第7號颱風米克拉今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，發展的速度比預期快很多，目前位在關島西北西方海面，持續向西北西方向移動，環流範圍較小但結構完整，強度有逐漸增強趨勢。

他說，輕颱米克拉未來72小時內，將沿著太平洋高壓向西北西移動，趨向台灣東南方海面。下周二來到台灣東南方海面後，由於太平洋高壓逐漸東退，移動速度將放慢，並且逐漸開始向北偏轉。可能在下周四至下周五之間，經過台灣以東海面，往北轉東北方向移動，朝向日本而去。

根據目前預報資料，米克拉颱風在台灣東方海面北上過程的路徑預報仍然相當分歧，吳聖宇說，不論轉向點以及北上過程是否會較為接近台灣，都還有待觀察，留意後續颱風動態。

今明兩天端午連續假期，以及下周一、下周二天氣相當穩定，吳聖宇表示，受到太平洋高壓外圍西南風影響，各地大致為晴到多雲天氣，午後因為熱力作用，中央山脈沿線山區仍可能有局部熱對流發展降雨的機會，不過，預報的降雨區域偏向深山區，而且較為局部，雨量也不大。

平地的天氣受影響非常有限，吳聖宇表示，大部分地方整天陽光普照，雖然有些區域午後雲量可能增多，但下雨的機會偏低。溫度明顯偏高，東半部高溫32至34度，西半部高溫可達34至36度，中南部近山區、大台北地區、花東縱谷內局部區域有36度以上極端高溫出現機會。

吳聖宇表示，下周三到下周五之間，米克拉颱風經過台灣東方海面北上。若是颱風路徑較為接近台灣，外圍環流就可能為迎風面地區帶來降雨機會。颱風愈靠近，影響就愈大，影響範圍也會愈廣。

目前預報模式，對於米克拉颱風在台灣以東海域北上的路徑預報相當分歧，他說，顯示各模式對於太平洋高壓東退的變化掌握度並不太好，因此預報情況很不一致，可能還要1至2天的調整預報趨勢才會逐漸收斂，屆時就比較能看出米克拉颱風對台灣的影響程度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。