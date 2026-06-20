大便玩手機恐生痔瘡！醫教5招護肛門：帶衛生紙進廁所就好

許多人進入廁所大便時，都會一邊使用手機、一邊「大解放」。台灣1名醫生指出，這個不良習慣會導致坐在馬桶時間變長，不但肛門靜脈壓力升高，血液回流變差，而且糞便停留時間愈長，肛門壓力愈大，甚至導致便意已過，硬要「擠一擠」，最終惡化成痔瘡。醫生分享5個要訣，避免出現痔瘡，包括切勿攜帶手機進入洗手間，以及黃金排便時間維持5分鐘。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在facebook專頁表示，許多人坐在馬桶上一邊大便，一邊滑手機，這個「日常小動作」默默提高患痔瘡的風險，有研究顯示，和上廁所沒有使用手機的人進行比較，該批上廁所使用智慧手機人士，痔瘡風險增加46％，研究人員更發現，有痔瘡人士中，66％都有在上廁所時使用智慧手機，而且37.3%人士在廁所使用智慧手機，時間都會超過5分鐘。直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡。

黃醫生指出，直腸或肛門靜脈叢壓力上升，血流受阻，導致血管擴張腫脹，因而導致痔瘡，馬桶並非沙發，長時間霸佔會讓肛門血管變成「爆谷」，同時指出3個在廁所久滑手機會誘發痔瘡的原因︰

1. 久坐馬桶：長時間坐在馬桶，肛門靜脈壓力升高，血液回流變差。黃醫生建議將手機留在廁所外面，避免一滑就是半小時。

2. 專注滑手機：分心後更容易「拖延排便」，糞便停留時間愈長，肛門壓力愈大。

3. 屏氣用力：若便意已過，仍然要「擠一擠」，等於給痔瘡「加壓」。

黃醫生同時分享5個要訣，提醒大家避免生痔瘡︰

1. 去廁所不帶手機：其實除了廁紙之外，不要帶手機或任何東西，所以將手機留在外面，避免一滑就是半小時。

2. 控制排便時間：黃金時間是少於或大約5分鐘，坐馬桶超過10分鐘，肛門靜脈壓力就會明顯上升，若沒有便意，切勿硬擠。

3. 高纖飲食和水分補充：每日至少進食25至30克膳食纖維，例如蔬果、全穀和豆類食物，飲用2,000毫升以上清水，讓糞便變得柔軟，避免過度飲用咖啡因與酒精，否則容易脫水，加重便秘。

4. 適當運動：久坐工作人士每小時起身5分鐘，避免骨盆腔血液滯留，適度運動例如快走、瑜伽和游泳，可以促進腸道蠕動，減低便秘機會。

5. 訓練「規律便意」：早上起床飲溫水和進食早餐，刺激腸胃反射，自然排便，養成固定時間去廁所，並非等到滑手機時才順便解決。

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文章授權轉載自《香港01》