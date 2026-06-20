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米克拉恐威脅台灣？ 專家曝未來強度至少中颱以上 影響程度的關鍵是它

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
米克拉颱風將朝向台灣東南方海域接近，下周三北轉的分量將會增大，預估下周四、下周五颱風中心將會最接近台灣東部海域。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
米克拉颱風將朝向台灣東南方海域接近，下周三北轉的分量將會增大，預估下周四、下周五颱風中心將會最接近台灣東部海域。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

關島西方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為今年第7號颱風米克拉（MEKKHALA）。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，海洋與雷電女神，米克拉誕生。

根據中央氣象署最新颱風情資顯示，他說，熱帶性低氣壓TD07已於今天凌晨2時增強為米克拉颱風，由於其即將進入一個垂直風切較低（約5至10節），高空向赤道方向的中等外流，以及海溫非常溫暖（約30至31度）的海域；所以，研判米克拉未來強度至少會發展在中度颱風等級或以上。

林得恩表示，各國數值模式模擬結果研判，未來幾天，太平洋高壓勢力有明顯西伸，在環境駛流場的導引下，米克拉颱風將持續朝向台灣東南方海域接近，下周三北轉的分量將會增大，預估下周四、下周五颱風中心將會最接近台灣東部海域。

至於影響台灣的程度，「太平洋高壓勢力強弱將是關鍵」。他說，如果太平洋高壓較弱一些，將會提早北轉；如果，太平洋高壓較強一點，可能偏慢北轉，相較之下，對台灣的影響就會較大。

不過，林得恩說，根據目前的氣象資料均顯示，米克拉颱風直接侵襲台灣的機率仍然不高；關鍵在於北轉過程，最後距離台灣有多近。從各國數值模式的預測，看法仍是相當分歧，加強追蹤監測守視。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 關島 女神

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