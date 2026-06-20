31歲女脂肪肝仍盼捐肝救父 陳肇隆率兩岸三地長庚團隊助她完成心願

昨天是端午節，有人閤家團聚過節，有人出國度假放空，亞洲換肝之父、高雄長庚名譽院長陳肇隆卻在廈門長庚醫院的手術，完成第三例活體換肝手術，由31歲的女兒捐肝給67歲的父親，女兒原有脂肪肝，為了捐肝救父，一個多月來減重6.5公斤，昨天在高雄、北京清華和廈門長庚團隊合作下，成功完成手術，父女均安。

假日仍待在手術室的陳肇隆指出，這位受肝者是香港人，今年67歲，捐肝給他的女兒31歲，是新加坡籍。女兒常年在加拿大求學、工作，身心健康，但卻有脂肪肝，且達30%，為了捐肝給父親，她開始執行運動計畫，且輔以清淡飲食，在每天激烈運動3小時後，持續一個多月，成功減去6.5公斤，脂肪肝幾乎全部消失。

在女兒符合活體捐贈肝臟的條件後，陳肇隆與高雄、北京清華和廈門兩岸三地的長庚團隊合作，順利完成捐、受肝手術完成，且不需輸血。這是陳肇隆近日在廈門長庚完成的第三例換肝手術，前兩例活體肝移植手術的捐贈者、受贈者也在廈門長庚特別安排下，昨天回診。陳肇隆說，患者皆已完全康復，沒有任何併發症。

陳肇隆被譽為亞洲肝臟移植開拓者，自1984年完成亞洲首例成功肝臟移植至今，累積超過2500例手術，且五年存活率超過九成，創全球最佳存活率紀錄。他不斷挑戰自我，1997年完成亞洲首例一肝兩受的分割肝移植手術、全球首例未輸血活體肝移植。1999年創下台灣首例成人活體肝移植紀錄，2002年華人首例活體雙肝移植，2006年全球首創例行性顯微膽道重建，2013年完成台灣首例第2單一小節肝移植。

陳肇隆醫術精湛，行醫事蹟被畫進日本漫畫《閃耀吧！手術刀》，小說、電影與日劇《孤高的手術刀》，成為台灣醫界之光；傳承技術更不藏私，學生遍及海內外。去年10月，更獲頒亞太肝膽胰醫學會「當代傳奇（Living Legend）」殊榮，歷年得主多為對國際移植醫學有重大貢獻的領袖級人物，他是首位獲此盛譽的台灣醫師，他象徵台灣醫療實力獲世界肯定。