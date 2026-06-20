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今起5天熱如盛夏飆38度高溫 吳德榮曝米克拉颱風動向 這天離台灣最近

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今起5天熱如盛夏飆38度高溫 吳德榮曝米克拉颱風動向 這天離台灣最近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上。本報資料照片
今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上。本報資料照片

今天是端午節連續假期第2天，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上，山區午後偶有局部少量降雨的機率。今天北部22至37度、中部22至37度、南部23至38度、東部22至38度。

根據中央氣象署的颱風路徑潛勢預測圖顯示，關島東方的熱帶低壓，已於今晨2時發展為第7號輕颱米克拉。吳德榮表示，米克拉颱風向西北西朝台灣東方海面逼近，並於4天後逐漸北轉。

他說，下周四至29日鋒面在華中至北部海面一帶南北徘徊，米克拉颱風在台灣東側北轉，經琉球附近再向東北大迴轉。台灣附近水氣增多，大氣轉趨不穩定。

至於天氣變化的程度？吳德榮說，因各國模式模擬差異很大，顯示仍有變數，需再觀察。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑則顯示，5天之後米克拉颱風北轉後，再經琉球附近海面，向東北大迴轉。但各國模式及氣象署的預測仍將持續調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱米克拉向西北西朝台灣東方海面逼近，並於4天後逐漸北轉。歐洲模式系集模擬路徑（右圖，取自weathernerds）則顯示，5天之後米克拉颱風北轉，再經琉球附近海面，向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱米克拉向西北西朝台灣東方海面逼近，並於4天後逐漸北轉。歐洲模式系集模擬路徑（右圖，取自weathernerds）則顯示，5天之後米克拉颱風北轉，再經琉球附近海面，向東北大迴轉。圖／取自「洩天機教室」專欄

高溫 吳德榮 颱風

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