不斷更新／端午連假第2天南下北返車潮齊發 國道18地雷路段看這查

「你現在沒被騙，只是還沒碰到適合你的劇本而已。」陳安迪因父親長年被詐騙，加上經營反詐社團，每天都在閱讀光怪陸離的詐騙手法，他苦笑，社會上對於「誰容易被詐騙」存在許多迷思，這些偏見常常造成受害者的二次傷害。

2026-06-20 02:30