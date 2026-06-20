米克拉颱風凌晨2時生成 最新路徑曝光 不排除影響台灣

位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為今年第7號颱風米克拉（MEKKHALA），中央氣象署表示，預測米克拉颱風未來朝西北西轉北往琉球南方海面移動，注意最新預報資訊。

輕颱米克拉今天凌晨2時的中心位置在關島西方670公里之處（鵝鑾鼻東南東方2070公里之處），以每小時15公里速度，向西北西進行。氣象署提醒在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，可能下周一來到菲律賓東部海面時，慢慢增強為中度颱風。接下來有可能稍微往北偏轉的情況，有可能來到台灣附近或琉球南方海面，大約下周四、下周五之後。

颱風的路徑還有不確定性，劉沛滕表示，主要是太平洋高壓在引導，如果太平洋高壓強一些的話，路徑可能再壓南邊一點；如果太平洋高壓沒有預期的強，它可能會提早北轉。所以未來5天，都還是要觀察太平洋高壓的強度，颱風的路徑都可能還有所調整，多加留意這個熱帶系統後續發展和動向。

劉沛滕表示，主要是到台灣附近的時候，有可能為台灣帶來一些長浪，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島，下周二之後可能有長浪發生機率，海邊活動留意安全。