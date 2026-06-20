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橘世代／【陪家人拆「詐」彈】長輩內心孤獨感 被騙的心理破口

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
陳安迪（右）身為被詐騙的受害人家屬，提醒高知識分子更容易被詐團盯上操控。圖／陳安迪提供
陳安迪（右）身為被詐騙的受害人家屬，提醒高知識分子更容易被詐團盯上操控。圖／陳安迪提供

「你現在沒被騙，只是還沒碰到適合你的劇本而已。」陳安迪因父親長年被詐騙，加上經營反詐社團，每天都在閱讀光怪陸離的詐騙手法，他苦笑，社會上對於「誰容易被詐騙」存在許多迷思，這些偏見常常造成受害者的二次傷害。

最常見的誤解是，只有「蠢、笨或腦袋不清楚的老人」才會受騙。事實上，高學歷菁英與有錢人才是詐騙集團眼中的肥羊。

例如陳安迪的爸爸擁有加州大學ＭＢＡ學歷、是國際貿易公司的老闆，就是詐騙集團持續瞄準的獵物。高知識分子往往因為高度自信、習慣獨自決策而不願向他人求證，加上喜歡接受挑戰，以及內心深處渴望「被崇拜、被需要」，反而更容易被詐騙集團精準操控。

第二個誤解是，大眾常認為受害者就是貪財想賺錢，但詐團真正攻擊的，是人性的普遍需求、情感缺口與恐懼。例如很多長輩上當，源於對未來的焦慮，害怕淪為下流老人。而且詐團給予長輩的關懷遠大過子女，噓寒問暖填補長輩心中的孤獨，讓他們為了換取被在乎的感覺而持續掏錢。

陳安迪一針見血地指出，詐騙猖獗的時代，人人都可能是詐騙集團眼中肥羊。他們透過臉書等社群分析每個人的弱點，針對個人的七情六欲量身打造騙局。沒有被騙並不代表你比較聰明，只是詐騙集團還沒找到你心理的破口而已。

詐騙集團 受害者

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