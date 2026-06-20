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打瘦瘦針不良反應 今年已43件

聯合報／ 記者翁唯真陳雨鑫／台北報導

瘦瘦針掀起全球減重熱潮，但相關安全性爭議也持續受到關注。今年初，國外爆發使用者因嚴重副作用向藥廠提起大規模訴訟，國內不良反應通報數也持續增加。根據食藥署最新統計，截至今年六月十日，瘦瘦針不良反應通報已累計四十三件，較今年二月初統計的廿一件，增加逾一倍。

食藥署表示，目前國內核准用於體重控制的GLP-1類藥物共有三種成分，包括Tirzepatide、Semaglutide及Liraglutide，其中以Tirzepatide的通報件數最多，最常見的不良反應為腸胃道症狀，包括惡心、嘔吐等，此外也有低血糖、注射部位不適等案例。

開業減重專科醫師劉伯恩指出，真實世界的不良反應恐遠超過四十三件通報數，臨床上已觀察到有患者出現「胃癱瘓」等嚴重副作用，但未必進入通報系統。

劉伯恩說，台灣約有六成瘦瘦針使用者是為追求「美容體重」而非「健康體重」，追求美容體重的族群本身體脂肪較低，其副作用相較於國外常見的惡心、嘔吐等腸胃道症狀，台灣患者更常反映「畏寒」。

因台灣的患者本身體脂不高，施打瘦瘦針後食欲下降，熱量又攝取不足，身體會透過活化交感神經維持能量平衡，進而出現畏寒反應。此症狀多在施打後六至七小時出現，若患者本身有潛在心血管疾病，恐增加心血管事件風險。

劉伯恩說，肥胖成因複雜，不一定是飲食過量所致，也可能與內分泌疾病或其他健康問題有關。民眾減重前應先找出原因，接受專業評估，不必將瘦瘦針視為唯一選項，選擇適合自己的減重方式，才能兼顧效果與安全。

減重 食藥署 瘦瘦針

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