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橘世代／【陪家人拆「詐」彈】詐騙猖狂 各國都稱最慘

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導

刑事局預防科前科長、銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立指出，詐騙猖獗的現象不僅是台灣，各國都深感其害。

英國，當地調查報導形容英國是「全世界的詐騙首都」，詐騙案約增加百分之廿。美國的國會數據顯示，前一年的詐騙受害金額為十五億美元，而最新一年數據更暴增至一百五十九億美元。澳洲人民說自己才是最嚴重的，雖然全國人口僅約兩千七百萬，但平均每人被騙金額卻是全球最高。在新加坡，案件增加幅度與英國差不多，大約也增加了百分之廿。

詐騙案的高發生率已嚴重排擠國家的司法量能。以英國為例，過去詐騙相關案件占英國司法體系處理資源的百分之四十，最新數據顯示，這個比率已升至百分之四十九，等於近一半的司法資源都在處理詐騙案。

林書立看過很多家庭，因一個人受詐，導致家人分崩離析，但是詐騙形式、方法與資源的進化，單憑一己之力很難防範。

他舉例，去年底，刑事警察局查獲的件數，每個詐騙集團至少都養三千個網站，當有人上網查證，網路也都布滿詐騙集團的假資料。

另外，詐騙模式也從容易辨識的廣告、單一貼文，轉向「多點主動散播的詐欺連結」，利用臉書Reels、ＩＧ限時動態及Threads限時貼文等，包裝成限時優惠、快閃活動、好康分享，鎖定不同年齡層，短時間大量曝光，並於一天後消失，讓被害人事後難以回溯原始貼文，也讓受害商家即使澄清也難以阻止詐騙訊息擴散。

林書立呼籲，面對詐團龐大假訊息及不斷進化手法，單打獨鬥是守不住的，必須要有一群人（家人）陪伴共同面對，形成堅固的家庭防線。他也強調，政府不能只要求民眾警覺，更應有所作為，像是ＡＩ詐欺與限時鬼貼快速擴散，必須要求掌握流量、演算法與資料的社群平台負起責任，從源頭阻斷詐欺擴散，降低受害風險。

新加坡 英國 詐騙集團

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