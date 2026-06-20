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橘世代／【陪家人拆「詐」彈】父被詐億元 陪他不罵他

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
陳安迪（第二排右五） 在二○二五年成立「社團法人反詐騙聯盟」，串聯各領域有力人士，不只傳遞防詐知識，更提供情感支持與社會理解。圖／陳安迪提供
陳安迪（第二排右五） 在二○二五年成立「社團法人反詐騙聯盟」，串聯各領域有力人士，不只傳遞防詐知識，更提供情感支持與社會理解。圖／陳安迪提供

詐騙集團不但取走了錢財，還帶來家人間的不信任與家庭的崩解；關係的撕裂往往比金錢損失更致命。身為被詐騙的受害人家屬，如何理解受騙家人正在遭遇什麼？如何守護我們的家？

當家人被詐騙集團盯上，一次次執迷不悟交出巨款，身為家屬可以做什麼？

「社團法人反詐騙聯盟」理事長陳安迪的父親，在過去十三年被騙了九次，金額高達一億。陳安迪眼睜睜看著父親反覆沉淪受騙、父子關係撕裂，他感到痛苦不已。

愛情詐騙 爸爸一再掏錢

十三年前，六十多歲父親在網路遇愛情詐騙，對方謊稱需急用五十萬，父親獨自到偏僻鄉村將現金交給一名代收男子。陳安迪雖震驚，為了父親顏面及避免家庭革命，沒有報警。

沒想到這只是個開始，父親像是被詐團反覆優化的「獵物」，他們精準掌握父親需要被崇拜、害怕退休金不夠的弱點，不斷變換劇本行騙。從最初的五十萬，到第四次被騙報案時，金額已經累積到五千萬，除了父親的積蓄，還有房子抵押、信用貸款、親友借款等，這些足以摧毀一個家庭、一個人一生的金額，對父親來說只是「真愛的考驗」。

一開始，陳安迪的做法和多數受害者家屬一樣——找網路相似案例希望打醒父親、指責父親執迷不悟，只讓父親拒絕與他溝通。他也偷偷拿走父親手機封鎖詐騙者，但對方總能換帳號重新聯繫：「我是李小姐。你為什麼封鎖我？我到處在找你，我很想你，你知道嗎？」

尖銳斥責 自省也是為錢

他動過極端念頭，像是丟掉父親手機、限制人身自由，或強行控管金流、沒收帳本。「後來我都沒做，因為那不就坐實了詐騙集團說的，你兒子就是貪圖你的錢！」他自省，如果只在乎錢而不顧父親的心情與尊嚴，行徑與詐騙集團無異，「我自問，我不僅僅只在乎錢。」

第六次受騙時的父親，為籌錢抵押廠房，甚至扛下六千萬個人信貸，陳安迪心裡認定父親「沒救了」，果斷切割財務，將公司股份賣還父親，並退掉一億元的連帶保證人。「有比較好嗎？沒有！」他苦笑，在財務與父親切割後，他還是感到無奈、無助、無能為力，「因為情感沒有切割。」他在那時才體悟，詐騙帶走的不只金錢，還有與父親的情感及家庭信任。

之後的陳安迪在「阻止父親給錢」這件事上，並沒有找到完美的阻斷方法，但他轉念，放下了對金錢損失的執著，對父親深陷騙局，他不再糾結「把錢追回來」，而試圖把愛與關懷找回來。他發現，當家人愈尖銳指責，只會把長輩推向詐騙集團懷抱，讓雙方形成對抗，那時在長輩心中，詐團才是與他們並肩作戰的人，家人是敵人。他不願意看見這樣的關係。

輕輕提點 讓老父有尊嚴

當不再尖銳對立，父親似乎也改變了。現在兩人吃飯，陳安迪會輕輕點到：「爸，你知道那都是詐騙嗎？」父親回：「我知道啦，那騙人的啦。」他便不再追問，以修復關係為重。

這幾年陳安迪體悟，詐騙受害者就像在爬滿地銳石的「天堂路」，身心承受自尊被摧毀的劇痛。家人能做的不是揮舞教條強行叫醒他們，而是在旁平等的「陪伴」，用愛與理解重建家庭韌性，才是對抗詐團根本解藥。他將痛苦化為大愛，成立反詐騙協會拯救更多家庭。

詐騙集團 爸爸

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