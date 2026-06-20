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節慶盛事！端午取「午時水」民俗 高雄爭取納無形文資

聯合報／ 記者徐白櫻蔡維斌／連線報導

端午取「午時水」文化流傳三百年，雲林北港朝天宮龍井昨吸引全台各地民眾汲水，高雄鳳山赤山龍目井的午時水也是節慶盛事，民代認為深具認列「無形文化資產」潛力，應評估納入相關範疇並積極鼓勵。高雄史博館表示，現階段正執行鳳山民俗普查計畫，若被評定符合條件將會啟動相關程序。

北港朝天宮附近有三口百年古井，其中一座位處廟東的龍井終年泉湧不斷、水質清澈又甘甜，每年端午節供人取用午時水，常吸引全國各地民眾前來汲水，蔚為奇景。

龍井主人王清波指出，龍井雖是三百多年古井，仍清水如初，相當神奇，基於安全，曾取樣送驗，水質安全並含豐富礦物質，他自己也常用來泡茶。蔡姓居民說，他每年都來取水，只要一年沒洗午時水，渾身不對勁。

高雄鳳山赤山地區的龍目井也有取午時水文化，上午十一時至下午一時，眾多居民帶水桶、瓶罐與鍋子等各式容器來排隊取水。文山里長黃惠玲說，居民取水回家淨身、淨宅及擋煞，招財又祈福。

市議員林智鴻表示，赤山龍目井午時水歷史超過三百年，且有取水製作「赤山粿」的特色，各式各樣的故事都在這裡發生，將與社區合作向文化局爭取納入「無形文化資產」。

市立歷史博物館說，「民俗、口述傳統、傳統知識與實踐普查計畫」今年執行到鳳山，普查結果預計在年底出爐，若有登錄價值就會啟動文資保存程序。

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