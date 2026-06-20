聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／失智就像暫停 陪伴找回錨點

聯合報／ 文／王新偉（新北三重）
失智就像時間在這暫時停止，只剩下身邊最親的人可以倚靠。圖／王新偉提供
失智就像時間在這暫時停止，只剩下身邊最親的人可以倚靠。圖／王新偉提供

「請問您貴姓？住哪裡？在哪裡高就？」每天下午兩點，當我準時出現在七樓之二，穿戴整齊的岳伯伯就會像面試官給我來一番「身家調查」。從事長照居服工作6年，像岳伯伯這樣每次見面都問同樣問題，還是頭一回。

律師出身的岳伯伯，前半段人生習慣快節奏，法律人的謹慎和保守，即使在退休後，仍然占滿他的思緒。如今他的思緒「卡」住了，似乎就卡在「你是誰？」「我又是誰？」兩件事上。

岳太太總是在出門時細心提醒伯伯要帶傘。伯伯問「有下雨嗎？」岳太太叮嚀「沒下雨，就把傘當拐杖撐，走路卡安全。」已經八十有六的岳伯伯，走路不靠拐杖，但記性愈來愈差，他一個人出門不放心。

每次服務時，伯伯例行的「問話」，我都不厭其煩地一一作答。一離開家，岳伯伯便失去了方向感，即使固定的路線，他仍會頻頻地問我「我們要去哪？」路上行人眾多，岳伯伯只顧往前走，我直覺的伸手拉緊他。

好幾次我跟岳太太說，「伯伯總是忘記回家的路，講不出自家門牌號碼，有帶他去做失智症評估嗎？」岳太太卻面露遲疑，「他每周一都會去事務所看看，應該只是剛退休還需要時間調適吧？」

失智，就像時間在這暫時停止，此刻世界就只剩下身邊最親的人可以倚靠。陪他一起面對，就是給他再次站立的定錨感。

陪伴 退休 長照 失智

延伸閱讀

【生活的風景】陳珮珊／關燈

深夜忍不住搜尋前任社群帳號…那個得不到的人 為什麼總是在你腦海裡揮之不去？

【啦啦隊大叔】程耀毅／一位很黏的壞朋友

意外離世或失能的財務處理 保險、遺囑、長照、信託一次看懂應對方法

相關新聞

水貨橫行 瘦瘦針擬納入境申報項目

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物掀起全球減重熱潮，台灣單劑價格約落在一點二萬元，完成療程常需花費十多萬元，讓價格較低的水貨市場應運而生。食藥署指出，目前非法來源多為海外攜帶入境或網路郵包購買，不僅難以保障品質，一旦發生副作用，也無法適用藥害救濟，正與關務署研商，擬將瘦瘦針納入入境申報管理範圍。

打瘦瘦針不良反應 今年已43件

瘦瘦針掀起全球減重熱潮，但相關安全性爭議也持續受到關注。今年初，國外爆發使用者因嚴重副作用向藥廠提起大規模訴訟，國內不良反應通報數也持續增加。根據食藥署最新統計，截至今年六月十日，瘦瘦針不良反應通報已累計四十三件，較今年二月初統計的廿一件，增加逾一倍。

桃市1業者多次違法挨罰

美國「透明組織」去年點名台灣九家紡織供應商涉及強迫勞動，引發關注。

院長講堂／中壢宏其婦幼醫院院長 外婆接生近萬人 郭信宏傳承使命

今年1月剛升任中壢宏其婦幼醫院院長的郭信宏，是國內婦科微創手術領域的代表人物之一，但很少人知道，44歲的他，小時候連打開冰箱喝一杯牛奶都是奢望。

愛肝達人站／還沒生小孩，怎麼要結紮？！

門診來了一對夫妻，長年住在國外。先生前一陣子在美國因胃出血送急診，這次回台，帶著檢查資料來看診。我看完資料，又替他做了超音波，抬頭說：「要結紮！」太太一聽，臉色驟變。「什麼？我們結婚才幾年，小孩都還沒生，怎麼叫我老公結紮？」

健康你我他／失智就像暫停 陪伴找回錨點

「請問您貴姓？住哪裡？在哪裡高就？」每天下午兩點，當我準時出現在七樓之二，穿戴整齊的岳伯伯就會像面試官給我來一番「身家調查」。從事長照居服工作6年，像岳伯伯這樣每次見面都問同樣問題，還是頭一回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。