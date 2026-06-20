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愛肝達人站／還沒生小孩，怎麼要結紮？！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

門診來了一對夫妻，長年住在國外。先生前一陣子在美國因胃出血送急診，這次回台，帶著檢查資料來看診。我看完資料，又替他做了超音波，抬頭說：「要結紮！」太太一聽，臉色驟變。「什麼？我們結婚才幾年，小孩都還沒生，怎麼叫我老公結紮？」

我愣了一下，知道她誤會了。「不是結紮輸精管，是結紮食道靜脈瘤！」原來這位先生長期喝酒，酒量很好，一杯接著一杯，不太會醉，也很少臉紅。他一直以為，這代表身體不錯。然而超音波一照，肝臟亮得異常，纖維化已經相當嚴重，連脾臟都腫大了。

這不是酒量好，而是肝臟快撐不住了。肝硬化後，門脈壓力升高，食道附近的血管會慢慢膨脹，形成食道靜脈瘤。一旦破裂，就可能大量吐血，甚至危及生命。他上次在美國胃出血，正是因此而起。

我告訴他：「要趕快用內視鏡把食道靜脈瘤結紮起來，不然下次再出血，可能就來不及了。」接著又補了一句：「更重要的是戒酒。再喝下去，將來恐怕得靠換肝保命。」診間忽然安靜了下來。

趁先生到櫃檯辦手續時，太太悄悄問我：「醫師，如果他不戒酒，我是不是該準備換老公？」她是笑著說的。只是那個笑容裡，藏著許多無奈。

很多人以為酒量好是本事，其實對肝臟來說，往往不是福氣。後來我替他做了酒精代謝酶基因檢測，結果顯示，他確實屬於酒精代謝能力很好的人。這類人喝酒不容易臉紅，也不容易醉，因此常誤以為自己特別能喝。

但不會醉，不代表不傷肝。酒精進入人體後，終究還是靠肝臟代謝。一天一天喝，一年一年喝，肝臟就在無聲無息中，從脂肪肝走向纖維化，再走向肝硬化。肝臟是個沉默的器官。它不太喊痛，也很少抱怨。等到吐血、腹水、黃疸找上門時，往往已經付出了不小的代價。

門診裡常有人對我說：「醫師，我從來沒醉過啊！」我總會回答：「可惜，你的肝臟沒有跟你一起千杯不醉。」人會醉，至少知道該停下來。最怕的不是喝醉被送回家，而是人還清醒，卻被送進急診。

●肝病防治學術基金會「花蓮縣壽豐鄉免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年6月27日(六)

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