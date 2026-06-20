院長講堂／中壢宏其婦幼醫院院長 外婆接生近萬人 郭信宏傳承使命

今年1月剛升任中壢宏其婦幼醫院院長的郭信宏，是國內婦科微創手術領域的代表人物之一，但很少人知道，44歲的他，小時候連打開冰箱喝一杯牛奶都是奢望。

高中立志願 當婦科良醫

國小時父親破產、父母離異，母親獨自帶著他從台北景美搬回新竹娘家。他記得母親在昏黃燈光下對帳時愁眉不展的神情，也記得去親戚家看見冰箱裡整排牛奶，眼神滿是羨慕。早熟的他很快開始思考未來，他的成績從國中起穩定在前5名，高中時他已經篤定要當婦產科醫師。

這個決定的起點，是他的外婆。郭信宏的外婆是新竹地方耆老，於1956年開設助產所，30年間接生近萬名新生兒。每當深夜接到電話，她就獨自騎著腳踏車、頂著一盞小燈上山，有時一去就待上3天。從小聽著這些故事長大，奉獻的精神在心裡扎了根，加上在娘家長大，身邊圍繞的是阿姨們，照顧女性對他而言再自然不過。

在高中職涯探索課上，他寫下夢想，「當個全台灣最出色的婦產科醫師。」兩年前翻出那張泛黃的紙，上頭還有「不放棄」、「認真奮鬥」幾個稚氣的字，他笑說「現在看真是害羞」。

手術最難點 是精準縫合

台北醫學大學畢業後，郭信宏進入林口長庚醫院婦產部，從住院醫師一路到總醫師，2015年升任主治醫師。這個科別等同微創手術的研發基地，他在其中找到最擅長的領域，也就是「縫合」。「手術最難的不是切除，而是怎麼把彈開的組織精準縫回去。」他將縫合拆解成數十個步驟，觀察一次就能指出學員哪個環節有問題。

郭信宏還以妻子懷孕時的腹部尺寸為藍本，發明「KBOX」模擬訓練箱，能相容各種套管打法；也發表微創手術中以止血帶控制出血的技術，數據顯示能減少3成出血量、多切除1倍腫瘤，手術時間顯著縮短。

回憶手術台上最難忘的時刻，郭信宏說，當主治醫師第二年時，一位長年經痛的患者跑遍各大醫院，都被建議切除子宮，但他超音波一掃，判斷患者是可以切乾淨的肌腺瘤，採微創手術完整移除、縫合好，症狀便可全數改善，這經驗讓他更堅定走微創婦科這條路。

最緊張一刀 替妻子剖腹

最讓他緊張的一台刀，對象竟是自己的女兒。女兒出生前胎位不正、突然破水，臍帶隨時可能脫垂造成缺氧，必須緊急剖腹。當時女兒雙腳已掉入產道，要從腹部傷口把腳撈出來，稍有不慎就可能骨折，最後母女均安，他也親手完成了這台意義非凡的手術。

2024年，宏其醫院前院長張紅淇決定延攬郭信宏到旗下，經一年熟悉環境，今年1月2日正式接任院長。面對全台出生人數銳減三分之一，他的婦科專長正好為醫院開拓產科之外的路，從生殖醫學到腫瘤手術，形成完整的婦女健康照護鏈。

數字會說話。去年宏其在少子化浪潮中仍接生1523名新生兒，居桃園第二，僅次於林口長庚。生殖醫學累積懷孕率達66%，遠高於全國平均42%。達文西、海扶刀等手術成績也十分亮眼。

郭信宏上任宏其醫院後推動院內運動風氣，每天開設有氧、拳擊等課程，員工一堂課只要三十到五十元。記者朱冠諭／攝影

晚熟健身咖 揪同事開練

脫下白袍，郭信宏是個38歲才開始重訓的「晚熟健身咖」。家中從深蹲架到啞鈴一應俱全，他也把運動文化帶進醫院，設置健身空間、引進史密斯機，每天開課，員工一堂只要30到50元。「重量訓練沒有年齡限制，不管幾歲都能進步。」這句話用來形容他的從醫路，似乎也同樣適用。

行醫這條路，郭信宏走了20多年。他自認「個性敏感、有同理心」，適合站在別人的立場思考。或許正是這份特質，讓他能在手術台上追求極致精準，也能在診間裡聽見每一位女性患者沒說出口的擔憂。

郭信宏

● 專長：子宮腫瘤的保宮治療及手術、海扶刀、達文西、微波刀、腹腔鏡、無痛無麻子宮鏡檢查、冷刀及雷射子宮鏡手術

● 現職：中壢宏其婦幼醫院院長

● 學歷：台北醫學大學醫學系

● 經歷：林口長庚醫院婦產部婦女內視鏡科主治醫師兼助理教授、桃園長庚醫院海扶刀中心專任醫師

● 學會：台灣內視鏡醫學會理事、國際微無創醫學會理事、台灣海扶消融醫學會理事、亞太內視鏡醫學會副秘書長、台灣婦科醫學會副秘書長

給病人的一句話：

睡好、動好、吃好、心情好