海外帶回、網購水貨瘦瘦針 食藥署查獲124件違規、開罰355萬

瘦瘦針風靡台灣不過國內價格上萬元是不小負擔，許多民眾從海外攜帶入境，或是透過網路郵包購入，除了自用外更出現網路非法販售。為了遏止亂象食藥署也展開稽查，自2024年起違規家數計124件，共裁處355.5萬元整。

瘦瘦針因施打後可以減肥，不過台灣使用瘦瘦針需至診所請醫師開藥且價格相對高昂，因此許多民眾會到國外購買帶回台灣，也有民眾會在網路上購買水貨，減輕負擔，不過藥品的安全存在疑慮。

食藥署表示，2024年起函請衛生局協助稽查，2024至2026年6月11日稽查家數計934件，其中違規家數計124件，違規樣態包含非藥商執行藥商業務、藥品調劑未依一定作業程序、無處方販售處方藥、未依規定製作病歷、未將用藥處置載明於病歷等，裁處金額計355.5萬元整。

另針對網路巡查部分，食藥署與藥師全聯會合作進行網路平台巡察，截至今年6月10日，已累計巡查967則貼文，後續依規定下架；食藥署與網路平台業者合作，針對Facebook等Meta平台違反藥事法相關貼文，透過「消費者政策管道」（CPC）請Meta下架。截至今年6月10日共下架Facebook、Threads等違規販售藥品1197則貼文。

食藥署與財團法人台灣網路資訊中心建立機制，針對仿冒藥局或原廠名義涉詐案件，得請其停止解析或限制接取域名，目前共遮蔽5個違法販售藥品網站。