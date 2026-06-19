端午連假第2天國道18路段易塞 國5北向恐塞至深夜

明天是端午連假第2天，交通部高速公路局表示，預計國道18路段容易壅塞，其中國5南向南港系統-頭城可能連塞9小時，而國5北向宜蘭-坪林，可能自下午1時起塞至深夜。

端午節連假今天起為期3天，高公局發布新聞稿表示，下午國道壅塞路段主要為國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常，截至傍晚5時，國道交通量為81.6百萬車公里，預估今天交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，今天下午1時39分在國1北向213.9公里處、下午2時46分在國1南向310公里處、下午3時23分在國1高架南向20.8公里處各發生小客車追撞事故，均導致車輛回堵、影響整體車流。

高公局表示，預估明天國道交通量為109百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

至於明天重點壅塞路段，高公局預判，南（東）向部分，包括國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向方面，包含國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

根據高公局路況預報圖，預計國5南向南港系統-頭城路段清晨6時就會出現車潮，下午3時後紓解，國5北向宜蘭-坪林，可能自下午1時起開始壅塞，並持續至深夜，其他像是國1北向苗栗-湖口、國3北向關西-大溪路段，預計下午4時出現車潮，將連塞5小時。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在清晨6時前或中午12時後出發；國5南向則可在凌晨5時前或下午5時後出發；西部國道北向用路人，南部地區可在上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用可在上午9時前出發。

有關明天國道相關疏導措施，高公局表示，包括凌晨5時至中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

明天下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；連假期間國道採單一費率，僅國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。