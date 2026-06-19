彰化田中鎮發生規模3.0地震 最大震度2級有感搖晃

2026年6月19日19時00分44秒，彰化縣田中鎮發生一場芮氏規模3.0的有感地震，地震震源深度約21.3公里，屬於極淺層地震。震央距離彰化縣政府南方約22.6公里，震動範圍涵蓋鄰近縣市。根據中央氣象署資料，最大震度為2級，分布於雲林縣西螺鎮及彰化縣彰化市，鄰近臺中市則觀測到1級搖晃。

最大震度2級地區:雲林縣、彰化縣

在最大震度為2級的雲林縣西螺及彰化縣彰化市，絕大多數民眾能感覺到輕微的搖晃，室內電燈及懸掛物出現輕微晃動，停放的汽車亦有輕微搖晃現象。由於震度不及3級，地震未對建築物或生活造成顯著影響。

最大震度1級地區:臺中市

在臺中市，地震造成1級微震，只有安靜環境中部分民眾能感受到微弱搖晃。此級震度通常不會引起警覺與防災行動。

此次地震深度淺，為典型的極淺層地震，能使附近地區有感但破壞程度低。依目前震度分級與災害經驗，3級以下震度多屬輕微搖晃，尚未達成需緊急避難或加強防護的標準。民眾仍應保持警覺，遵照防震守則，特別是在地震發生期間，採取「趴下、掩護、穩住」的安全動作，並確保周遭物品穩固。

地震過後，建議檢查家中水電瓦斯設施及周圍環境，避免可能的二次災害。如發現異常或損壞，應即刻通知相關單位檢修。此外，保持收聽中央氣象署及防災單位發布的即時資訊，提升防災準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）