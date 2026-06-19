快訊

坐擁上億資產卻哭了！86歲女星低價買SK海力士賺百倍 嘆：死前才學會花錢

北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞…酒測值0.07慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化田中鎮發生規模3.0地震 最大震度2級有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
彰化縣田中鎮發生一場芮氏規模3.0的有感地震。圖／中央氣象署提供
彰化縣田中鎮發生一場芮氏規模3.0的有感地震。圖／中央氣象署提供

2026年6月19日19時00分44秒，彰化縣田中鎮發生一場芮氏規模3.0的有感地震，地震震源深度約21.3公里，屬於極淺層地震。震央距離彰化縣政府南方約22.6公里，震動範圍涵蓋鄰近縣市。根據中央氣象署資料，最大震度為2級，分布於雲林縣西螺鎮及彰化縣彰化市，鄰近臺中市則觀測到1級搖晃。

最大震度2級地區:雲林縣、彰化縣

在最大震度為2級的雲林縣西螺及彰化縣彰化市，絕大多數民眾能感覺到輕微的搖晃，室內電燈及懸掛物出現輕微晃動，停放的汽車亦有輕微搖晃現象。由於震度不及3級，地震未對建築物或生活造成顯著影響。

最大震度1級地區:臺中市

在臺中市，地震造成1級微震，只有安靜環境中部分民眾能感受到微弱搖晃。此級震度通常不會引起警覺與防災行動。

此次地震深度淺，為典型的極淺層地震，能使附近地區有感但破壞程度低。依目前震度分級與災害經驗，3級以下震度多屬輕微搖晃，尚未達成需緊急避難或加強防護的標準。民眾仍應保持警覺，遵照防震守則，特別是在地震發生期間，採取「趴下、掩護、穩住」的安全動作，並確保周遭物品穩固。

地震過後，建議檢查家中水電瓦斯設施及周圍環境，避免可能的二次災害。如發現異常或損壞，應即刻通知相關單位檢修。此外，保持收聽中央氣象署及防災單位發布的即時資訊，提升防災準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 西螺 彰化縣

延伸閱讀

桃園復旦高中防災實境課 地震、煙流演練表現消防專業

彰師大3狼師被彈劾 校方：均解聘並檢討設性平諮商專案

影／基隆連日大雨釀災 通明街土石崩落民宅壓頂砸毀汽車

一粒麥子基金會攜手7-ELEVEN 啟動「花東關懷．好好吃飯」零錢捐募款

相關新聞

9成人都曬錯！內褲不是掛著就好 譚敦慈曝正確晾法

不少女性習慣在洗澡後順手清洗內褲，再直接掛在浴室晾乾，不過這樣的做法恐怕暗藏衛生風險。「無毒教母」譚敦慈提醒，浴室環境潮濕、通風有限，貼身衣物若未完全乾燥，容易累積濕氣與孳生黴菌。她也點出，不只曬錯地方，大慨有9成的人就連晾法也錯了。

彰化田中鎮發生規模3.0地震 最大震度2級有感搖晃

2026年6月19日19時，彰化田中鎮發生規模3.0地震，深21.3公里，最大震度2級，範圍涵蓋雲林及彰化部分地區，臺中市有1級震感。

端午連假第二天預估北向車流倍增 高公局曝最佳出門時間

端午節連續假期首日，下午國道壅塞路段主要為國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為81.6百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。

颱風米克拉最快6/20生成 估25、26日接近台灣

交通部中央氣象署今天表示，24日前天氣穩定，局部高溫上看攝氏36度；關島附近海面生成熱帶性低氣壓，最快明天增強為輕颱米克...

梅雨沒了全台燒成紅蕃薯 連假期間熱到紫爆 颱風明日恐生成

端午連假第一天，晴朗好天氣，不少民眾返鄉、出遊意願大增。不過氣象署示警，一直到下周三，全台受太平洋高壓影響，各地普遍高溫33度至36度、甚至局部高溫可以來到36度以上。而即將進入颱風季，第七號颱風米克拉，最快明日就會生成。

淡江大橋早晚都多車 周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

端午節連續假期首日，截至下午3時，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形。包含台61線淡江大橋路段北向、台65線土城路段至國三路段南向及台61線鳳鼻尾至竹港大橋路段南向等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。