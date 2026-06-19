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端午連假第二天預估北向車流倍增 高公局曝最佳出門時間

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導

端午節連續假期首日，下午國道壅塞路段主要為國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常。截至17時，國道交通量為81.6百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，今日下午發生4起國道車禍，均導致車輛回堵影響整體車流。包含下午1時39分於國1北向213.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午1時55分排除，造成後方車流回堵2公里；下午2時46分於國1南向310公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午2時57分排除，造成後方車流回堵4公里，下午3時23分於國1高架南向20.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午4時17分排除，造成後方車流回堵4公里。

至於明日預估國道交通量約109百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預估重點壅塞路段包含南北向。國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

此外，明日國道相關疏導措施，包含5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局曝連假疏運政策。圖／高公局提供
高公局曝連假疏運政策。圖／高公局提供

高公局 石碇 端午節

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