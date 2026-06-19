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路竹會跨萬里串起奇蹟 奈國無肛症童來台治療獲新生

中央社／ 新北19日電

西非奈及利亞6歲女童Miracle（奇蹟）罹患先天性無肛症，長期仰賴人工造口排便，生活飽受折磨；台灣路竹會跨國萬里協助來台治療，日前出院，女童母親感謝台灣的愛改變女兒一生。

台灣路竹會臉書（Facebook）粉專18日公布這起跨越1萬2000公里生命接力故事，路竹會2024年赴奈及利亞義診時發現個案。歷經2年規劃與跨國協調，女童今年3月來台接受治療，術後恢復良好，預計今年6月底返國。

路竹會表示，一般外科醫師劉秉泓在候診人群中發現當時4歲的Miracle，經確診為先天性肛門閉鎖症患者，須靠人工肛門排便，且因長期使用造口，容易反覆感染，若未接受完整治療，將持續影響健康與生活品質。

路竹會表示，會長劉啟群隨即啟動來台治療計畫，台北醫學大學附設醫院、信通交通器材董事長黃釗輝捐助醫療；路竹會負擔機票及生活費，麥當勞叔叔之家慈善基金會、美好人生基金會、路竹會志工提供住宿與生活照顧。

北醫團隊指出，肛門閉鎖症治療包括肛門直腸重建手術、術後規律肛門擴張，及最後的人工肛門關閉手術，歷經3階段治療，女童已恢復正常腸道功能。

路竹會說明，6月11日出院當天，Miracle與母親盛裝出席，女童見到資助醫療費用的黃釗輝時主動上前擁抱，並以中文說出「謝謝」，讓在場人士相當感動，黃釗輝也特別送上祝福，希望她健康成長。

路竹會志工程哲仁接受中央社記者電訪表示，17日趁回診前空檔，志工們載著「奇蹟」母女倆到台北市木柵動物園參觀，女童在奈及利亞沒去過動物園，期待一睹大熊貓、老虎、大象等動物。女童挽著玩具熊貓，背上揹著企鵝背包，開心走出動物園的背影令人動容。

治療期間，Miracle母親經常烹調奈及利亞料理與基金會人員分享異國美食；母親說，最難忘今年5月女兒在台灣度過人生首次生日派對，慶生活動讓遠離家鄉的母女感到滿滿祝福。

Miracle母親表示，女兒恢復健康是人生最大奇蹟，要感謝的人實在太多，返國後將前往教會感謝上帝及所有協助的人。她說，台灣帶來的不只是醫療援助，更讓母女感受跨越國界的人間溫暖。

劉啟群表示，跨越萬里的生命接力，凝聚醫療團隊、企業、公益團體與志工力量，共同改變女童人生，也展現台灣國際人道醫療關懷的精神與價值。

奈及利亞 萬里

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