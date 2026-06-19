端午連假第2天 估上午車潮湧現、省道12路段易塞

明天為端午連假第2天，公路局預計，部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區上午起將湧現車潮，12路段易壅塞，包括台61線淡江大橋、福隆路段，提醒民眾避開尖峰時段及路段。

端午節連假今天起為期3天，交通部公路局發布新聞稿表示，截至下午3時止，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台61線淡江大橋路段北向、台65線土城路段至國三路段南向及台61線鳳鼻尾至竹港大橋路段南向等。

公路局指出，預估明天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起將湧現車潮，其中在銜接國道部分，包含台74線銜接國3霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等；省道主要幹道部分，包含台61線淡江大橋路段及中彰大橋改建路段。

至於觀光風景區周邊路段，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線古坑至梅山路段及台21線日月潭周邊路段等。

公路局建議，用路人行前多參考幸福公路App即時路況，避開尖峰時段及路段，或依警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

此外，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，截至中午12時，西部國道客運共行駛2855班次，疏運6萬4087人；東部國道客運路線共行駛641班次，疏運1萬3536人。

公路局指出，這次連假同樣推出國道客運6折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金，兩者優惠疊加後，最高可享42折。

根據公路局統計，明天為端午連假第2天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有58.59%空位，東部國道客運尚有77.16%空位。