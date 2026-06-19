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颱風米克拉最快6/20生成 估25、26日接近台灣
交通部中央氣象署今天表示，24日前天氣穩定，局部高溫上看攝氏36度；關島附近海面生成熱帶性低氣壓，最快明天增強為輕颱米克拉，25日、26日接近台灣，但路徑不確定性仍高。
今天上午8時在關島附近海面生成熱帶性低氣壓，氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，最快明天將發展成為今年第7號颱風米克拉，預計22日增強為中度颱風。
端午節連假今天起為期3天，明天是第2天，劉沛滕表示，受太平洋高壓逐漸增強影響，24日前各地天氣穩定，僅部分山區有零星短暫降雨，西半部地區高溫33至35度，可能出現局部36度高溫，東半部高溫普遍約33、34度，而台東因可能有焚風，同樣有機會出現局部36度高溫。
劉沛滕表示，預計熱帶系統將在25日、26日接近台灣，外圍雲系將為台灣帶來局部降雨，南部可能會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。
劉沛滕指出，未來熱帶系統路徑將視太平洋高壓強度而定，不確定性仍高，預測未來可能到菲律賓東方海面之後北轉，來到琉球南方海面，其北轉位置若再靠近台灣一點，不排除可能更接近台灣。
劉沛滕表示，預測熱帶系統23日將移動到菲律賓東方海面，屆時外圍長浪將傳到台灣附近，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海地區23日起須留意長浪。
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