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梅雨沒了…連假期間全台燒成紅蕃薯！颱風明日恐生成

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梅雨沒了全台燒成紅蕃薯！連假期間熱到紫爆 颱風明日恐生成

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
連假期間高溫炎熱。圖／氣象署提供
連假期間高溫炎熱。圖／氣象署提供

端午連假第一天，晴朗好天氣，不少民眾返鄉、出遊意願大增。不過氣象署示警，一直到下周三，全台受太平洋高壓影響，各地普遍高溫33度至36度、甚至局部高溫可以來到36度以上。而即將進入颱風季，第七號颱風米克拉，最快明日就會生成。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，受太平洋高壓增強，各地溫度明顯上升，普遍高溫來到33度至36度。午後雷陣雨範圍也比起前幾天大範圍縮小，局限於部分山區。

氣象署預估，桃園以北、中南部近山區內陸、花東縱谷及台東，有出現局部高溫超過36度的機率。而這樣高溫炎熱的天氣，將會持續到下周三。下周四、五受颱風外圍環流接近影響，東背部、南部地區會有局部降雨。但雨勢如何？得視颱風路徑而定。

劉沛滕說，今日8時，在關島附近海面上生成一個熱帶性低氣壓，明日就可能升級為颱風米克拉。最新預報仍顯示，颱風會持續朝台灣方向，也就是西北西前進，但在菲律賓東方海面上北轉、預計下週一可能轉為中颱。

劉沛滕提醒，準米克拉北轉角度得看太平洋高壓強度，若太平洋高壓強一些，其北轉時間點就會比較延後，也就是離台灣更近一些。越靠近台灣，影響自然就越大。

劉沛滕強調，颱風路徑仍有不確定性，但預計下周二隨著颱風逼近，東半部、恆春半島及基隆北海岸可能會先出現長浪，提醒海上活動及作業船隻要特別留意。

紫爆 颱風 花東縱谷

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