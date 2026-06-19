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淡江大橋早晚都多車…周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞
端午節連續假期首日，截至下午3時，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形。包含台61線淡江大橋路段北向、台65線土城路段至國三路段南向及台61線鳳鼻尾至竹港大橋路段南向等。
明日連假第2日，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起將湧現車潮 。
在銜接國道部分，包含台74線銜接國3霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等。
在省道主要幹道部分，包含台61線淡江大橋路段及中彰大橋改建路段。
在觀光風景區周邊路段部分，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台3線古坑至梅山路段及台21線日月潭周邊路段等。
為鼓勵搭乘大眾運輸工具，公路局協調客運業者視人潮機動增班，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,855班次，疏運64,087人；東部國道客運路線共計行駛641班次，疏運13,536人。
公路局表示，明日西部國道客運尚有58.59%空位，東部國道客運尚有77.16%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。
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