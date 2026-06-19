大雨水傷雲林產地空心菜漲7倍 市場預測還會再漲幾天

雲林連續大雨，蔬菜類水傷、葉面枯黃，收成減少3成至5成，菜價上揚，其中空心菜漲了7倍，西螺果菜市場昨天批發均價每公斤41元，比2週前每公斤24元，漲了6成多。西螺果菜市場董事長蔡德福指出，菜價會持續上漲一段時間。

雲林昨天、今天連續2天天氣晴朗，西螺、二崙等地菜農忙著採收青江菜、空心菜、油菜等短期葉菜，菜農說，先前連續下雨，田間積水，蔬菜泡水太久，放晴後太陽曝曬高溫，根部會腐爛、葉面枯黃，要搶在枯死前收成。

菜農加僱工人採收青江菜，他們表示，每一株都要把枯黃部分剝掉，使收成量減少了約3成，受災嚴重田區則減收近5成。

據西螺果菜市場交易資料，6月初與昨天短期葉類價格，空心菜每公斤10.6元漲至78元、小白菜從17元漲至47元、青江菜12.4元漲至43元、油菜12元漲至43元、高麗菜22元漲至27元。

蔡德福指出，受先前連日降雨影響，各類蔬菜水傷腐爛情況嚴重，供應量從每日1000公噸減至750多公噸，少了2至3成，其中短期葉菜類批發價格每公斤從10多元漲至40元左右，天氣雖轉晴，但太陽曬會加速雨傷枯黃，供應量普遍短缺，價格會再上漲一段時間。