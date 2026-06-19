端午驚奇！划龍舟是為了紀念勾踐？專家證實了

划龍舟不是為了救援投汨羅江的屈原，而是為了紀念越王勾踐嗎？這不是玩笑，而是真實存在的歷史，文史專家說，不只勾踐，還有孝女曹娥。

文史專家、台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，根據成書於南北朝時南梁的《荊楚歲時記》，古代關於划龍舟，各地都有不同故事，而且都連結當地的名人，吳國說是伍子胥、越國說是勾踐，然後楚國說是屈原，各國互別苗頭。

根據《荊楚歲時記》記載：龍舟競賽之事，吳以為與伍子胥有關，越以為起於勾踐，楚另捧出其地的忠臣屈原，各地大有競爭之意。

《荊楚歲時記》的作者宗懍記載了當時南方習俗風俗由來。這是一本記載民俗學的著作，可信度相當高。

賴祥蔚說，跟划龍舟、包粽子有關的歷史人物也有女性，她就是東漢時期的孝女曹娥。《後漢書》記載：「孝女曹娥者，會稽上虞人也。父盱，能絃歌，為巫祝。漢安二年五月五日，於縣江泝濤迎婆娑神，溺死，不得屍骸。娥年十四，乃沿江號哭，晝夜不絕聲，旬有七日，遂投江而死。」一度也有習俗把划龍舟、包粽子的原因扯上曹娥。

出版《穿越臺灣趣歷史》的賴祥蔚教授表示，台灣很多節日的背後都有值得挖掘的精彩故事，例如划龍舟和包粽子的真實歷史，比伍子胥、勾踐、屈原或是曹娥都還早得多，這是百越族的習俗，在長江流域以及南方，已經存在了上千年，他會在《穿越臺灣趣歷史》第三本新書介紹這些有趣的歷史內幕。

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