快訊

梅雨沒了…連假期間全台燒成紅蕃薯！颱風明日恐生成

淡江大橋早晚都多車…周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

Uber Eats外送員毒駕被逮 客人等不到炸雞到場自取「直接目睹」傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

端午驚奇！划龍舟是為了紀念勾踐？專家證實了

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行。記者林昭彰／攝影
新北市議長盃龍舟錦標賽今、明2天在二重疏洪道微風運河舉行。記者林昭彰／攝影

龍舟不是為了救援投汨羅江的屈原，而是為了紀念越王勾踐嗎？這不是玩笑，而是真實存在的歷史，文史專家說，不只勾踐，還有孝女曹娥。

文史專家、台藝大廣電系教授賴祥蔚指出，根據成書於南北朝時南梁的《荊楚歲時記》，古代關於划龍舟，各地都有不同故事，而且都連結當地的名人，吳國說是伍子胥、越國說是勾踐，然後楚國說是屈原，各國互別苗頭。

根據《荊楚歲時記》記載：龍舟競賽之事，吳以為與伍子胥有關，越以為起於勾踐，楚另捧出其地的忠臣屈原，各地大有競爭之意。

《荊楚歲時記》的作者宗懍記載了當時南方習俗風俗由來。這是一本記載民俗學的著作，可信度相當高。

賴祥蔚說，跟划龍舟、包粽子有關的歷史人物也有女性，她就是東漢時期的孝女曹娥。《後漢書》記載：「孝女曹娥者，會稽上虞人也。父盱，能絃歌，為巫祝。漢安二年五月五日，於縣江泝濤迎婆娑神，溺死，不得屍骸。娥年十四，乃沿江號哭，晝夜不絕聲，旬有七日，遂投江而死。」一度也有習俗把划龍舟、包粽子的原因扯上曹娥。

出版《穿越臺灣趣歷史》的賴祥蔚教授表示，台灣很多節日的背後都有值得挖掘的精彩故事，例如划龍舟和包粽子的真實歷史，比伍子胥、勾踐、屈原或是曹娥都還早得多，這是百越族的習俗，在長江流域以及南方，已經存在了上千年，他會在《穿越臺灣趣歷史》第三本新書介紹這些有趣的歷史內幕。

聚傳媒

粽子 賴祥蔚 龍舟

延伸閱讀

2026年端午節十大習俗一次看！五毒日這些人要「躲午」

跨出隔閡 兩岸大膽交流

粽子變貴 底層吃不消

不只吃粽子！端午手綁「五色線」求平安…這些族群必戴

相關新聞

9成人都曬錯！內褲不是掛著就好 譚敦慈曝正確晾法

不少女性習慣在洗澡後順手清洗內褲，再直接掛在浴室晾乾，不過這樣的做法恐怕暗藏衛生風險。「無毒教母」譚敦慈提醒，浴室環境潮濕、通風有限，貼身衣物若未完全乾燥，容易累積濕氣與孳生黴菌。她也點出，不只曬錯地方，大慨有9成的人就連晾法也錯了。

梅雨沒了全台燒成紅蕃薯 連假期間熱到紫爆 颱風明日恐生成

端午連假第一天，晴朗好天氣，不少民眾返鄉、出遊意願大增。不過氣象署示警，一直到下周三，全台受太平洋高壓影響，各地普遍高溫33度至36度、甚至局部高溫可以來到36度以上。而即將進入颱風季，第七號颱風米克拉，最快明日就會生成。

淡江大橋早晚都多車 周末連假湧車潮 明天恐從早上開始塞

端午節連續假期首日，截至下午3時，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形。包含台61線淡江大橋路段北向、台65線土城路段至國三路段南向及台61線鳳鼻尾至竹港大橋路段南向等。

大雨水傷雲林產地空心菜漲7倍 市場預測還會再漲幾天

雲林連續大雨，蔬菜類水傷、葉面枯黃，收成減少3成至5成，菜價上揚，其中空心菜漲了7倍，西螺果菜市場昨天批發均價每公斤41元，比2週前每公斤24元，漲了6成多。西螺果菜市場董事長蔡德福指出，菜價會持續上漲一段時間。

端午驚奇！划龍舟是為了紀念勾踐？專家證實了

划龍舟不是為了救援投汨羅江的屈原，而是為了紀念越王勾踐嗎？這不是玩笑，而是真實存在的歷史，文史專家說，不只勾踐，還有孝女曹娥。

綠燈長達6分鐘 端午連假首日屏鵝公路現車潮 警方啟動長綠號誌

端午連假首日，屏東縣舉辦端午龍舟競賽、黑鮪魚文化觀光季等活動，加上前往墾丁及台東的遊客，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期，提升車流疏解效率，並透過空拍機等科技輔助即時應變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。