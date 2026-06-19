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藥局診所違法賣瘦瘦針 2年已124件、開罰逾350萬

中央社／ 台北19日電

俗稱「瘦瘦針」GLP-1受體促效劑類藥品減重夯，食藥署自113年至今，累計查獲124件藥局或醫療院所違法販售，包括非藥商卻執行藥商業務、沒有處方箋也賣等，裁處金額計355.5萬元。

台灣核准用於「體重控制」者共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide，皆屬「處方用藥」，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥。

但仍有不少人透過網路或私下管道入手瘦瘦針，導致不肖業者有機可乘。為此，衛生福利部食品藥物管理署從民國113年起與地方衛生局聯手，加強對醫療院所與藥局進行查核。

根據食藥署統計，113年起至115年6月11日期間，查獲124件違規，裁處金額計新台幣355.5萬元，樣態包含非藥商執行藥商業務、藥品調劑未依一定作業程序、無處方販售處方藥、未依規定製作病歷、未將用藥處置載明於病歷等。

此外，在網路平台部分，食藥署與藥師全聯會、網路平台業者及財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）合作，至今累計在網路平台巡查到967則違規貼文，後續依規定下架；共下架Facebook、Threads等違規販售藥品1197則貼文；目前已遮蔽5個違法販售藥品網站。

食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件，如果有用藥需求，務必透過合法醫療管道諮詢專業醫師，確保用藥安全。

食藥署 衛生局 瘦瘦針

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