快訊

不選彰化縣長了！蔡壁如端午表態：目前定居「這1區」全力備戰海線立委

講出華府心聲？范斯嗆以色列：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

端午節死亡車禍…西濱大安段曳引車自撞 「運將飛車外」慘遭自家拖車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

綠燈長達6分鐘！端午連假首日屏鵝公路現車潮 警方啟動長綠號誌

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
端午連假首日，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期。圖／警方提供
端午連假首日，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期。圖／警方提供

端午連假首日，屏東縣舉辦端午龍舟競賽、黑鮪魚文化觀光季等活動，加上前往墾丁及台東的遊客，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期，提升車流疏解效率，並透過空拍機等科技輔助即時應變。

警方統計，今天上午7時起，台1線南下路段便出現明顯旅遊車流，7至12時台1線加台17線南下車流已達1萬3795輛次，其中10時至11時間的高峰流量超過3000輛次。

警方因此於8時31分啟動「南下調撥車道」措施，於台1線水底寮至內獅路段調撥北上內側車道供南下車輛使用，結合全線串聯的360秒「長綠號誌周期」，提升整體車流疏解效率。

另外針對連假期間的旅遊熱區，包括東港華僑市場、墾丁大街、屏東市勝利星村及萬巒豬腳街等，警方皆加強交通規畫，投入警力取締違規車輛。警方呼籲民眾車輛要停放於停車格或停車場，勿違規停車，維持用路順暢。

警察局長甘炎民提醒，連假期間車流量大，行車務必保持安全車距，嚴禁開車操作手機及酒後駕車，感到疲勞請務必適時休息。民眾可多加參考沿線的CMS 可變資訊看板，並鎖定警察廣播電台（FM93.1）掌握即時路況。

端午連假首日，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期。圖／警方提供
端午連假首日，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期。圖／警方提供

屏鵝公路 連假 墾丁

延伸閱讀

端午連假明展開 蘇花路廊南下路段估清晨6時現車流

端午連假首日蘇花路廊全線順暢 花蓮龍舟賽有交管

端節連假北海岸金山、石門肉粽名店等恐爆車潮 警提3替代道路

端午連假首日 公路局估淡江大橋等路段午後易壅塞

相關新聞

9成人都曬錯！內褲不是掛著就好 譚敦慈曝正確晾法

不少女性習慣在洗澡後順手清洗內褲，再直接掛在浴室晾乾，不過這樣的做法恐怕暗藏衛生風險。「無毒教母」譚敦慈提醒，浴室環境潮濕、通風有限，貼身衣物若未完全乾燥，容易累積濕氣與孳生黴菌。她也點出，不只曬錯地方，大慨有9成的人就連晾法也錯了。

綠燈長達6分鐘 端午連假首日屏鵝公路現車潮 警方啟動長綠號誌

端午連假首日，屏東縣舉辦端午龍舟競賽、黑鮪魚文化觀光季等活動，加上前往墾丁及台東的遊客，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期，提升車流疏解效率，並透過空拍機等科技輔助即時應變。

北港3百年古龍井水質清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

北港朝天宮廟旁百年古老龍井，已超過300年歷史，迄今仍泉湧不斷，水質清澈、甘甜，相當神奇，被視為「靈泉」。每年端午節，龍井開放供人取用「午時水」，吸引數百名全國各地民眾趕來汲水，帶回家飲用、梳洗淨身、祛邪解毒，蔚為端午奇景。

端午連假出國潮湧現 桃機今估14.9萬人次創假期高峰

端午連續假期出國人潮湧現，桃園國際機場預估今年端午疏運期間自6月18日至22日共5天，總旅運量約71.3萬人次，平均每日14.3萬人次，其中今（19）日將迎來假期最高峰，單日旅運量上看14.9萬人次。

停車不再怕被刮花....北市機車停車格將全面回復1至1.5公尺

台北市機車停車格大小不一，約23萬格位中，部分僅0.7到1公尺，造成停車時摩擦，或損壞車體，就連要上路的駕艙機車也無法停，北市議員提案希望市府回歸法令，將所有停車格大小訂為1到1.5公尺，保障機車族權益。北市停管處表示，將利用路面復舊時重劃設格位，以1公尺以上為原則。

看得到停不到...北市共享機車專用停車格惹怨 機車族氣炸遭排擠

北市機車停車格常一位難求，交通局2年前開始試辦「共享機車專用停車格」，鼓勵民眾使用共享運具。議員質疑，限停與否都沒定論，機車族怒批遭嚴重排擠交通局長謝銘鴻說，目前沒接獲不良反映，持續觀察，年底將邀集專家學者與業者討論試辦成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。