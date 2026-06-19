綠燈長達6分鐘！端午連假首日屏鵝公路現車潮 警方啟動長綠號誌

端午連假首日，屏東縣舉辦端午龍舟競賽、黑鮪魚文化觀光季等活動，加上前往墾丁及台東的遊客，屏鵝公路一大早就湧入車潮，屏東縣警察局啟動各項交通疏導措施，包括調撥車道及長綠號誌周期，提升車流疏解效率，並透過空拍機等科技輔助即時應變。

警方統計，今天上午7時起，台1線南下路段便出現明顯旅遊車流，7至12時台1線加台17線南下車流已達1萬3795輛次，其中10時至11時間的高峰流量超過3000輛次。

警方因此於8時31分啟動「南下調撥車道」措施，於台1線水底寮至內獅路段調撥北上內側車道供南下車輛使用，結合全線串聯的360秒「長綠號誌周期」，提升整體車流疏解效率。

另外針對連假期間的旅遊熱區，包括東港華僑市場、墾丁大街、屏東市勝利星村及萬巒豬腳街等，警方皆加強交通規畫，投入警力取締違規車輛。警方呼籲民眾車輛要停放於停車格或停車場，勿違規停車，維持用路順暢。

警察局長甘炎民提醒，連假期間車流量大，行車務必保持安全車距，嚴禁開車操作手機及酒後駕車，感到疲勞請務必適時休息。民眾可多加參考沿線的CMS 可變資訊看板，並鎖定警察廣播電台（FM93.1）掌握即時路況。