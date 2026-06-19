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北港3百年古龍井水質清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，取水民眾大排長龍。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，取水民眾大排長龍。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮廟旁百年古老龍井，已超過300年歷史，迄今仍泉湧不斷，水質清澈、甘甜，相當神奇，被視為「靈泉」。每年端午節，龍井開放供人取用「午時水」，吸引數百名全國各地民眾趕來汲水，帶回家飲用、梳洗淨身、祛邪解毒，蔚為端午奇景。

朝天宮指出，朝天宮正殿媽祖下方有一口神井，是自建廟300多年前，樹璧和尚迎請媽祖到北港時，將媽祖放在井上，奉神意建廟於此，同時在廟東和廟西的兩側民宅裡，則各有一口被稱為龍井（廟東）、虎井（廟西）的古井，這3口井一直都被北港人視為重要靈穴。

朝天宮正殿神井是神靈聖地，不對外開放；虎井則因老街拓寬被封平，唯獨「龍井」保存至今仍泉水豐沛，龍井主人王清波指出，龍井即便已是三百多年古井，仍清水如初，相當神奇，因而他所開設的餐館取名「龍井食堂」，每年端午節都會開放供人汲取龍井之水作為「午時水」。

今逢端午節，近午來自全國各地的民眾，帶著大小水桶到龍井食堂排隊汲水，有人還將水桶置放在廟邊曬午時太陽，吸取天地精華。來自台南、台北的民眾說，他們從報導得知龍井午時水，五、六年前開始專程來拜媽祖並取龍井水，帶回家全家洗淨或煮沸後泡茶，有平安之感，就年年都來取水。

王清波表示，取水的人很多，基於安全，曾取樣送驗，水質安全並含豐富礦物質，他自己也常用來泡茶。蔡姓民眾說，他每年都來取水，只要一年沒洗午時水，還感覺渾身不對勁，尤其炎熱直接沖洗身體，更感透涼舒暢，百年古井水質還仍這麼好，宛如「神水」。

老一輩的人說，「午時水」習俗係是指端午節的午時（11時至13時）在太陽下曝曬過的水，用來梳洗飲用可解毒避邪淨身，或噴灑屋舍可鎮煞帶來財運，也有人當成「智慧水」噴在學生身上長智慧。

北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，取水民眾大排長龍。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，取水民眾大排長龍。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，有人當場放在車上曬午時太陽。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，有人當場放在車上曬午時太陽。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，取水民眾大排長龍。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，取水民眾大排長龍。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，帶回家洗淨避邪。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，帶回家洗淨避邪。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，帶回家洗淨避邪。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮旁的古龍井，三百多年來泉水豐沛，甘甜如飴，每年端午節開放供人取水作為「午時水」，帶回家洗淨避邪。記者蔡維斌／攝影

北港 端午節 朝天宮 雲林

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