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端午連假出國潮湧現 桃機今估14.9萬人次創假期高峰

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
端午連續假期出國人潮湧現，桃園國際機場預估今年端午疏運期間自6月18日至22日共5天，總旅運量約71.3萬人次，平均每日14.3萬人次，其中今（19）日將迎來假期最高峰，單日旅運量上看14.9萬人次。記者季相儒／攝影
端午連續假期出國人潮湧現，桃園國際機場預估今年端午疏運期間自6月18日至22日共5天，總旅運量約71.3萬人次，平均每日14.3萬人次，其中今（19）日將迎來假期最高峰，單日旅運量上看14.9萬人次。記者季相儒／攝影

端午連續假期出國人潮湧現，桃園國際機場預估今年端午疏運期間自6月18日至22日共5天，總旅運量約71.3萬人次，平均每日14.3萬人次，其中今（19）日將迎來假期最高峰，單日旅運量上看14.9萬人次。

桃機公司表示，今年國際旅運需求持續升溫，5月20日累計旅客量已突破2000萬人次，較去年提前15天，也較疫情前2019年提前9天達標。本次端午連假平均每日旅運量14.3萬人次，不僅高於去年端午連假的13.2萬人次，也超越2019年疫情前同期的13.8萬人次。

因應連假尖峰，機場公司已協調航空公司、地勤、CIQS單位及聯外交通業者完成疏運整備，並透過航班運量預報及AI影像辨識人流系統，即時掌握各通關節點狀況。桃機提醒旅客提早3小時抵達機場，並多利用手機報到、自助託運及e-Gate等智慧化服務，以節省通關時間，確保行程順利。

端午連續假期出國人潮湧現，桃園國際機場預估今年端午疏運期間自6月18日至22日共5天，總旅運量約71.3萬人次，平均每日14.3萬人次，其中今（19）日將迎來假期最高峰，單日旅運量上看14.9萬人次。記者季相儒／攝影
端午連續假期出國人潮湧現，桃園國際機場預估今年端午疏運期間自6月18日至22日共5天，總旅運量約71.3萬人次，平均每日14.3萬人次，其中今（19）日將迎來假期最高峰，單日旅運量上看14.9萬人次。記者季相儒／攝影

桃機 連假 疫情

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